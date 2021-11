Rémy Driesen, le Gembloutois proche des Diables noirs

Rémy Driesen a le rugby dans la peau. Rencontre avec un passionné déjà très mature et actif au Kituro.

Q

uand il était jeune, Rémy Driesen s’est lancé dans l’escalade. Avant de passer à la natation.

Mais sa voie, le Gembloutois l’a trouvée en se lançant dans le rugby. "Je n’accrochais pas trop aux autres sports, confie-t-il. Mon père était un ancien joueur de rugby. Il a voulu me faire tenter d’autres sports avant de me proposer le rugby. Mais dès que j’ai commencé, j’ai su que c’était là-dedans que j’allais prendre du plaisir. J’ai débuté à l’âge de 7 ans dans le club d’Ottignies et puis, je suis parti voici quelques années au Royal Kituro à Bruxelles où j’évolue toujours. Nous sommes en D1. Le début de saison a été un peu délicat avec une victoire en quatre matches, mais nous avons joué des ténors. Le mois de novembre devrait nous permettre de prendre quelques matches…"

Si on vous parle de Rémy Driesen aujourd’hui, c’est parce que celui qui a remporté le mérite sportif de Gembloux en 2018 vient de disputer plusieurs rencontres de Supercoupe d’Europe avec les Brussels Devils. "En fait, l’idée, c’est d’avoir une franchise permettant à des jeunes de se frotter au haut niveau. C’est une sorte de passerelle pour nous permettre de nous rapprocher de l’équipe nationale", commente Rémy Driesen. Dans notre sélection, nous comptons des jeunes qui jouent en D1 ou en D2. Il nous reste deux matches poules à disputer au mois de décembre. Nous avons perdu trois de nos quatre premiers matches. Si je suis devenu un meilleur rugbyman depuis que je suis repris avec la franchise? En trois mois, je ne peux pas dire que je suis devenu meilleur, mais sur le moyen et le long terme, cela me sera profitable, c’est évident."

Et Rémy Driesen le sait, même s’il reste modeste et prudent, l’équipe nationale, elle n’est pas si loin. D’autant plus que le jeune homme, 20 ans au compteur, a déjà pu goûter à la sélection des Diables noirs. "J’ai eu la chance de participer à des stages, confie-t-il. Disons que je fais partie d’un groupe élargi, mais je n’ai pas encore de "cap". Si je me considère déjà comme un joueur de l’équipe nationale? Certainement pas. Je dois encore progresser. On me dit souvent que je dois être plus égoïste, moins collectif, être plus fonceur. Mais je suis plutôt quelqu’un de calme, qui garde le contrôle et qui a une bonne vision du jeu."

Pro? Pas une fin en soi

Passer pro, ce n’est pas dans les plans immédiats de Rémy Driesen. Pour l’instant, l’arrière du Kituro, qui affiche 1m90 sous la toise et 92 kilos sur la balance, se concentre avant tout sur ses études. "Être pro en Belgique, c’est cuit. Il faut partir à l’étranger, mais alors, ce n’est plus possible de poursuivre mon baccalauréat en bio-ingénieur, explique Rémi Driesen. Là, je suis en troisième année. Après, j’aurai encore un master de deux ans. Pas trop difficile à concilier le sport et les études? Cela demande de l’organisation. L’école m’a octroyé un statut d’étudiant sportif, ce qui me permet d’avoir un horaire aménagé et de pouvoir finir mon bac en quatre ans."

Ce qui plaît à Rémy Driesen dans le rugby? Le fait qu’il s’agisse d’un sport très complet. "Cela demande pas mal de capacités physiques, que ce soit au niveau de la force, de l’endurance ou de la vitesse, raconte le Gembloutois, par ailleurs mérite sportif de sa commune en 2018. Mais vous devez aussi avoir une bonne technique afin de pouvoir jouer au pied ou à la main. Personnellement, quand je vois un match de rugby à sept, je trouve que le rugbyman sur le terrain, c’est l’athlète complet par excellence. Et l’avantage de ce sport, c’est qu’il est accessible à différents profils. Que tu sois un grand fin ou un petit trapu, tu trouveras ta place sur le terrain."

«Pas des débiles qui se bourrent dedans»

Si le rubgy est parfois assimilé, chez certains, à un sport de grosses brutes qui pensent juste à se rentrer dedans, Rémy Driesen assure que dans la réalité, les choses sont bien différentes. "C’est sûr que tu prends des coups, que tu peux te faire mal, mais le rugby, c’est bien plus que cela, dit le Gembloutois. Il ne faut pas croire que c’est juste un sport où des débiles se bourrent dedans. Vous avez plein d’aspects dans ce sport. C’est un sport avec beaucoup de valeurs et c’est une discipline où les joueurs sont respectueux. Le but, ce n’est pas de casser l’adversaire. Des règles compliquées à assimiler? C’est vrai qu’il faut un peu de temps pour tout comprendre et que cela peut être complexe."