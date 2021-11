Baptiste Rolin ou l’avenir doré du bad

Meilleur joueur européen en U17, le Dinantais Baptiste Rolin sera sur les terrains gembloutois, ce samedi.

En lice à un tournoi en Finlande la semaine dernière, le Dinantais Baptiste Rolin prendra part aux championnats de Ligue Elite de badminton organisés ce week-end, à Gembloux. Le jeune homme s’alignera en simple messieurs. "Pas le tournoi le plus important de mon année? Non, mais j’aimerais bien décrocher un bon résultat, raconte Baptiste Rolin. J’étais en stage de mardi à jeudi. J’ai donc mangé du volant et je suis prêt (rires)."

Mais passer des temps sur les terrains de badminton, Baptiste Rolin connaît. Du haut de ses 16 ans, celui qui est élève en quatrième année à l’IPES de Seraing s’entraîne environ quatre heures par jour. "J’ai calculé, je tourne à plus de 17 h de badminton par semaine, explique celui qui est affilié au club de Ciney, où tout a commencé pour lui. Si je n’en ai jamais marre ? Non, au contraire. Je ne suis pas un grand fan de l’école, donc si je peux pratiquer plus de sport, c’est parfait pour moi (rires). J’ai un statut qui me permet d’avoir des horaires aménagés. C’est ma deuxième année à l’IPES. Avant, j’ai suivi une année à Sainte-Véronique. Être éloigné de la famille? La première année, c’était difficile, mais maintenant, je m’y suis fait."

Le plus fort de la famille

Grand espoir du badminton belge, Baptiste Rolin figure à la première place au ranking européen, chez les moins de 17 ans. "Mes parents pratiquaient aussi le badminton. J’ai toujours eu une raquette à la main et j’ai directement su que c’était le sport qui me convenait, raconte-t-il. Qui est le plus fort de la famille ? Maintenant, c’est moi (rires). Quand j’ai commencé, je n’aurais jamais cru que j’arriverais à ce niveau. J’ai vraiment pris le badminton au sérieux quand je suis rentré au centre de formation de la fédération. Mon année? Je suis content de mon classement, mais je suis déçu de mes résultats aux Championnats d’Europe. J’ai passé deux tours, je voulais au moins en passer trois. L’an prochain? Je vais passer chez les U19, ce sera différent. Je sais que, pour chaque point, il faudra se battre et ne rien lâcher. En U17, vous pouviez avoir deux ou trois moments de déconcentration, sans que cela ne porte à conséquence. En U19, cela ne pardonnera pas."

S’il est déjà très doué, Baptiste Rolin sait qu’il doit encore progresser. "Je dois apprendre à être plus patient et à ne pas me précipiter, indique le jeune homme. Quand les échanges commencent à devenir longs, je force le jeu. Soit je fais une faute, soit je réalise un coup de qualité. Mais plus généralement, je commets l’erreur. Je dois travailler là-dessus et tenir le point plus longtemps."

Dans un coin de la tête, Baptiste Rolin rêve des championnats du Monde chez les seniors, d’ici quelques années. "Mais là, en 2022, le premier objectif, ce sera d’aller aux Championnats d’Europe, dit-il. Les J.O. de 2028 ? C’est le plan de la Fédération et un projet à long terme. J’espère y arriver."