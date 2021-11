Aubange: fermeture des bretelles de sortie et d’accès de l’A28 à la sortie 4

La réfection des revêtements de deux bretelles de l’échangeur n°4 "Aubange" va débuter lundi 8 novembre, prévient vendredi la Société de Financement Complémentaire des infrastructures (Sofico).

Ces travaux porteront uniquement sur les bretelles de sortie et d’accès de l’autoroute pour les usagers circulant vers Arlon. Ils nécessiteront leur fermeture pendant les deux semaines d’intervention, indique l’organisme wallon.

Ces travaux entraîneront des modifications des conditions de circulation. Les usagers circulant sur l’A28 en direction d’Arlon ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie vers la N804/rue de Freihaut. Ils seront déviés via l’échangeur n°3 "Athus", l’A28 en direction de la France et la sortie n°4 "Aubange". Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes devront, quant à eux, poursuivre jusqu’à l’échangeur de Messancy, l’A28 en direction de la France et la sortie n°4 "Aubange".

Pour les conducteurs désirant entrer sur l’A28 depuis la N804/rue de Freihaut, ils seront déviés via la N830/avenue de l’Europe, la D618, et la N52 afin de reprendre l’A28 en direction d’Arlon.

La fin des travaux est prévue pour le 22 novembre, sous réserve des conditions météorologiques.