Une jeune cigogne du parc naturel du Zwin est partie hiberner dans le Sahara

Une jeune cigogne, née cet été au parc naturel du Zwin (Flandre occidentale), a traversé le Sahara pour passer l’hiver au Mali.

C’est la première fois que le parc voit un de ses oiseaux migrateurs se diriger vers cette région du monde. Cette observation représente une belle avancée dans l’étude de la survie de cette espèce, a-t-on appris vendredi.

Habituellement, les cigognes passent l’hiver en Espagne dans des décharges, devenues une source d’alimentation illimitée. Toutefois, une législation européenne sur les déchets pourrait faire disparaitre ces décharges et, par la même occasion, mettre en péril la survie des cigognes. Le parc naturel du Zwin a donc décidé d’étudier le comportement des cigognes face à ce changement. Pour ce faire, cinq jeunes cigognes ont été équipées d’émetteurs permettant d’assurer un suivi durant leur migration. Il s’est avéré que l’une d’entre elles, Murshid, a volé plus loin que ses compagnons et s’est trouvée fin septembre au Mali, au sud de la bande sahélienne.

Grâce à ce projet, le parc naturel a déjà pu obtenir plusieurs observations intéressantes, comme le fait que l’entièreté des jeunes volatiles migrent vers le sud à la fin de l’été et ce, malgré le changement climatique. En outre, le parc a également remarqué que les plus jeunes cigognes ont entamé leur migration de retour vers leurs lieux de reproduction beaucoup plus tard que les autres cigognes plus âgées.

Grâce au baguage, le parc naturel du Zwin étudie aussi la dynamique de population des cigognes. Les données collectées permettent alors d’étudier la survie de ces oiseaux et de surveiller le statut de l’espèce.