Covid: le gouvernement allemand favorable à une généralisation de la 3e dose de vaccin

Le gouvernement allemand et les régions ont plaidé vendredi pour une généralisation de la troisième dose de vaccin anti-Covid pour faire face à l’intense reprise de la pandémie dans le pays.

"Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États-régions sont d’accord pour que toute personne ayant reçu sa deuxième (dose de) vaccination il y a six mois ou plus puisse bénéficier d’un rappel" avec une troisième dose, a indiqué le ministre de la Santé, Jens Spahn, lors d’une conférence de presse.

Le ministre du gouvernement d’Angela Merkel s’exprimait à l’issue d’un sommet, organisé sur deux jours en Bavière, avec les ministres de la Santé des 16 Länder allemands.

Personnes âgées, patients atteints d’autres pathologies et personnels soignants devraient selon lui être prioritaires mais au final, c’est l’ensemble de la population éligible aux vaccins anti-Covid qui devrait bénéficier d’une troisième dose.

"Les rappels après six mois doivent devenir la règle, et non l’exception", a-t-il martelé. La vaccination de rappel est actuellement conseillée pour les plus de 70 ans par la commission vaccinale.

"La quatrième vague a clairement pris de la vitesse et frappe de plein fouet", a mis en garde le ministre.

L’Allemagne a enregistré vendredi un nouveau record quotidien de nouvelles infections recensées avec 37.120 cas déclarés en 24 heures, selon l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

"Nous avons des semaines difficiles devant nous", a prévenu le ministre, chargé d’expédier les affaires courantes dans l’attente de la formation d’une nouvelle coalition dans les prochaines semaines.

"Nous avons les outils en main pour briser la vague", a fait valoir M. Spahn en allusion aux vaccinations.

Selon les derniers chiffres du RKI, 55,7 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccins, soit 67% de la population.