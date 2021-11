Chaos dans Le Meilleur Pâtissier: pétition pour stopper l’épreuve technique de Mercotte

Cette semaine, c’en est trop pour les téléspectateurs. Des quantités gargantuesques de chocolat, des consignes impossibles à tenir dans les délais et du gaspillage à tout va, les internautes ne veulent plus voir l’épreuve technique de Mercotte.

À l’occasion de la diffusion du cinquième épisode du Meilleur Pâtissier sur RTL ce lundi soir, les téléspectateurs ont pu constater les proportions absurdes de la nouvelle épreuve technique de Mercotte.

Pour la 5ème semaine de concours, le Meilleur pâtissier a emmené les téléspectateurs dans l’univers des contes de fées chocolatés. Pour la première épreuve de la soirée, les participants encore en lice ont d’abord relevé le défi de Cyril: une forêt noire enchantée. Si Marion, Aya et Maud sont parvenue à ravir le jury après les deux heures d’épreuve, Mohamed, Nicolas et Aurélie occupaient la fin du classement, entre gâteaux qui s’écroulent et finitions ratées.

En deuxième partie de soirée, c’est Mercotte qui a défié les candidats de reproduire le Rocher d’Excalibur, et c’est là que tout s’est gâté. La blogueuse retraitée a demandé aux pâtissiers amateurs de réaliser un gâteau composé d’une épée en chocolat au lait plantée dans un rocher de chocolat praliné. Le tout décoré notamment d’un lichen en sponge cake et de quatre pierres précieuses en sucre coulé. Un gâteau recouvert de gris et très volumineux qui n’a pas vraiment fait saliver les internautes… "écœurant" "bourratif" "moche" font partie des adjectifs utilisés sur Twitter.

Ces blocs de chocolat ça me traumatise ?? #lemeilleurpatissier — Guim's ???? (@guimsle) November 4, 2021

D'habitude le chocolat me donne trop envie, mais vu les quantités ça m'écœure ??#lemeilleurpatissier #LMP — Bloomy?? (@danya_khaleesi) November 4, 2021

En plus de ne pas être convaincus par l’apparence du gâteau, les internautes ont été choqués de sa taille et de sa composition: 4 kg de chocolat rien que pour le socle! Des proportions énormes qui ont donné des palpitations aux candidats et qui ont scandalisé les internautes. "Ça devient n’importe quoi!" "c’est de plus en plus débile", peut-on lire sur Twitter.

Ras-le-bol des épreuves de Mercotte. Trop de gaspillage, aucun intérêt #LeMeilleurPâtissier — Pryss (@pryssgrace1) November 4, 2021

Bah dis donc, vive le gaspillage à #lemeilleurpatissier ... 4kg le rocher... vous allez faire quoi de tout le reste après? Mercotte, il faudrait peut être prévoir des recettes plus économes non...? — Cel Ine (@bubullebleu) November 4, 2021

Pour la première fois, Jérôme n’est pas arrivé en tête du classement de l’épreuve technique. Pire, le pâtissier amateur est arrivé dernier à la grande surprise du jury. "Au moins ça laisse la place aux autres", a relativisé Mercotte. Maud s’est quant à elle surpassée et a décroché la première place, devant Mohamed et Jérémy. Notre représentant national Alexandre a lui terminé quatrième au classement et confirme la tendance après 3 semaines passées dans le top 3. C’est Maud, la benjamine du groupe, qui a remporté le tablier bleu à l’issue de l’épisode.

Autre surprise de taille: Aurélie est la dernière candidate à avoir été éliminée du Meilleur Pâtissier saison 10. L’agricultrice, qui était pourtant tablier bleu la semaine précédente, a malheureusement enchaîné les erreurs lors de cette cinquième semaine.