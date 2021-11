La RTBF sanctionnée pour la diffusion sans signalétique d’un documentaire sur Trump

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a décidé de sanctionner d’un avertissement la RTBF pour avoir diffusé, sans signalétique appropriée, le documentaire "Capitole, le coup de Trump" et sa bande-annonce, a indiqué vendredi l’organe de régulation.

Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a estimé, qu’au vu de la nature violente et angoissante de certaines scènes du programme, il aurait dû être déconseillé aux enfants de moins de dix ans.

"Capitole, le coup de Trump" est un documentaire traitant les débordements des partisans de Donald Trump au Capitole. Il a été diffusé le 25 février 2021 sur la Une, sans aucune signalétique. Sa bande-annonce avait, elle, été diffusée sans avertissement également, le 21 février, précise le CSA.

"Après avoir été saisi d’une plainte, le CSA a ouvert une instruction et analysé le programme. Deux séquences filmées se retrouvant à la fois dans la bande annonce et le programme se révélaient particulièrement problématiques", a précisé le CSA. Les scènes en question concernent l’image d’un policier tirant à travers une porte vitrée sur une femme qui tombe à terre et une manifestation à Charlottesville lors de laquelle une voiture a foncé dans une foule.

Selon l’éditeur, la courte durée des extraits, l’absence d’effusion de sang, le caractère historique des images et la large circulation de celles-ci sur internet, faisaient en sorte que ces scènes n’étaient plus de nature à surprendre et donc à choquer les personnes mineures. Une explication qui n’a pas convaincu le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui a donc décidé de sanctionner la RTBF d’un avertissement.