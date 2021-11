Incendie à Notre-Dame de Paris: appel à "tous les savoir-faire" pour la restauration

La restauration de Notre-Dame, partiellement détruite dans un incendie en 2019, va commencer cet hiver et nécessite "tous les savoir-faire" des artisans, des entreprises, PME et TPE, appelés vendredi à candidater à l’appel d’offres par l’établissement public qui en a la charge.

"Entreprises, PME, TPE, artisans, participez au chantier de restauration de la cathédrale!", lance dans un communiqué le général Jean-Louis Georgelin qui préside l’établissement chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale.

Cet appel s’adresse, ajoute-t-il, "aux artisans et aux entreprises ayant des compétences en monument historique" afin qu’ils se mobilisent et candidatent "pour rejoindre la communauté des bâtisseurs" qui oeuvrent "à la réouverture de la cathédrale au culte et à la visite en 2024, conformément à l’objectif fixé par le Président de la République".

Charpente en bois, couverture en plomb, échafaudages complexes, taille de pierre de taille et maçonnerie, menuiserie, peinture, dorure, ferronnerie d’art, spécialistes des vitraux et des sculptures... après la phase de sécurisation de l’édifice, achevée officiellement en septembre, les entreprises ont jusqu’au 16 novembre pour répondre aux appels à candidatures relatifs à la restauration de la flèche et des transepts et jusqu’au 22 novembre pour ceux ouverts pour les restaurations intérieures.

Afin de "réunir les meilleures compétences" et permettre l’accès au chantier de restauration "au plus grand nombre d’entreprises, dont les PME, les TPE et les artisans des métiers du patrimoine", l’établissement public a mis en place un "allotissement permettant autant que possible à des entreprises de toute taille de répondre, seules ou en groupement, aux différents appels d’offres et appels à candidatures".

Le coût des travaux de sécurisation s’élève à 165 millions d’euros. Ils ont notamment permis le démontage de l’échafaudage qui était en place lors de l’incendie, la dépose des grandes orgues, des chantiers-tests de nettoyage dans deux chapelles, la pose de cintres en bois sous les arcs-boutants ou encore le déblaiement et le tri des vestiges et la sécurisation de la croisée du transept.

"Le budget de la phase de restauration sera précisé à l’issue de l’attribution de l’ensemble des lots du chantier de restauration", a précisé vendredi à l’AFP l’établissement public.