Le retour d’Abba, le streaming à prix d’amis, des astuces anti-fouines… notre sélection d’articles pour les 55 ans et plus

Bjorn, Agnetha, Frida et Benny à nouveau réunis pour un neuvième album, «Voyage». Photo Baillie Walsh

Quarante ans après sa sortie de scène, Abba revient avec un nouvel album. Un événement que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître! Derrière cet événement, d’autres sujets nous ont inspirés cette semaine, comme le retour des fouines sous nos capots. Des astuces existent pour les faire fuir. Dans notre sélection hebdomadaire, nous nous intéressons aussi au miel, produit dans des ruches mobiles, aux coulisses du monde du parfum avec le maître parfumeur de Guerlain, ou encore aux nombreuses bières wallonnes artisanales produites sur notre terroir. Bonne lecture!

1. Une vie avec ABBA

Biographe d’Abba, Jean-Marie Potiez publie "Un adolescent des années 70 (ma vie avec Abba)". Subjugué par le groupe Abba lors de l’Eurovision 1974, il est devenu bien des années plus tard leur biographe officiel. Rencontre avec ce passionné, que réjouit la sortie d’un nouvel album de ses idoles, après quarante ans de silence.

Découvrez le nouvel album d’Abba ici, et notre interview de Jean-Marie Potiez ici

2. Netflix, cher streaming

11 services de vidéo à la demande sont disponibles en Belgique. Dont Netflix, qui vient à nouveau d’annoncer une hausse des prix des trois abonnements mensuels. De quoi s’intéresser à ses concurrents et chercher un service similaire peut-être moins coûteux. Nous avons comparé pour vous et vous proposons ici un tour d’horizonpour faire votre choix selon vos besoins et envies.

MERCI Nous serions ravis de vous compter parmi notre communauté d’abonnés. Rejoignez-nous maintenant et profitez de tous nos contenus et de nombreux avantages. + DÉCOUVREZ L’OFFRE DU MOMENT: abonnez-vous et recevez jusqu’à 12 mois gratuit.

3. Nos astuces pour éviter les fouines sous le capot

Avec les frimas, les fouines font leur grand retour là où subsiste un peu de chaleur. Et c’est souvent sous le capot de nos voitures une fois celles-ci garées pour la nuit. Gourmandes, elles aiment l’isolant, les câbles et même l’huile de poisson présente dans le lave-glace! Du coup, elles peuvent provoquer de bien mauvaises surprises à l’heure de remettre le moteur en route.

Nous vous dévoilonsici quelques astuces pour les éviter.

4. Un rucher itinérant en province de Liège

- Axel Nokin, du "Rucher du petit-gris" à Modave, se lance dans un rucher mobile qui sillonnera la province, en vue d’aider les agriculteurs à une meilleure pollinisation de leurs cultures. Une initiative a priori unique en Belgique.

Notre reportageà découvrir ici.

5. La recette de la semaine

La saison des champignons bat son plein. C’est l’occasion de mettre les girolles à l’honneur avec cette recette de brochettes de bœuf, rattes et girolles.

À suivre ici

6. La Wallonie, terre de bières

Notre dossier de la semaine vous invite à plonger dans le monde de la bière, artisanale et wallonne. Un monde riche et diversifié, à tel point qu’il est parfois difficile de s’y retrouver, entre IPA, trappiste ou saison.

Nos spécialistes vous éclairent ici.

7. Parfumeur, explorateur d’essences

- Un autre univers mystérieux et plein d’attrait est celui du parfum. Pour savoir comment se créent ces fragrances qui nous enveloppent d’un voile musqué, fleuri, herbacé… nous avons rencontré Thierry Wasser, maître parfumeur de la célèbre maison Guerlain. Il parcourt le monde à la recherche des meilleures essences de fleurs, herbes, épices… qui composeront les célèbres parfums de la maison parisienne.

À savourer ici

BON PLAN Offrez-vous un pèse bagagedigital pour 25,90€. Si vous êtes abonné, n’oubliez pas de profiter de votre réduction. -

8. Ligne fixe ou smartphone? Notre comparatif

Il est possible de faire de sérieuses économies en remplaçant la ligne fixe par un abonnement mobile avec appels illimités. Mais des critères autres que financiers peuvent intervenir à l’heure de prendre la décision de déserter le fixe au profit de la carte SIM. Nous les décortiquons ici

9. Lecture: les prix Goncourt et Renaudot

AFP Cette semaine était celle de remises des prix littéraires prestigieux que sont le Goncourt et le Renaudot. Ce dernier a été attribué à la dramaturge belgeAmélie Nothomb, pour "Premier sang". Le Goncourt, lui, a été remis à l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour "La plus secrète mémoire des hommes".

À lire ici

10. Les sorties cinéma de la semaine

Des amants, des amis, des emmerdes, des chansons, des dieux vivants: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 3 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lireici.