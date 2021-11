"Koh-Lanta": des soupçons de détournement du site de dons de Bertrand-Kamal

D’après "Le Parisien", l’association chargée de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer du pancréas a assigné en justice un ex-journaliste qui a acheté un nom de domaine très (trop?) proche de celui du candidat de "Koh-Lanta".

Décédé le 09 septembre 2020 d’un cancer du pancréas, Bertrand-Kamal est, malgré lui, au cœur d’un procès prévu le 23 novembre au tribunal judiciaire de Paris.

Tout commence à la fin de l’année 2020. À l’époque, en hommage au célèbre aventurier de " Koh-Lanta : les 4 terres ", ses proches, la société de production ALP et la Fondation Arc - qui est spécialisée dans la lutte contre le cancer - créent un fonds au nom de "Be-Ka". Objectif? Récolter des dons pour améliorer la lutte (dépistage et soins) contre le cancer du pancréas.

Le 04 décembre, au soir de la diffusion de la finale de "Koh-Lanta", Denis Brogniart lance officiellement le site internet PourBertrandKamal.fr: "Les chercheurs vont pouvoir travailler grâce à vos dons envoyés sur le site Internet: trois w, point Bertrand-Kamel point fr, sachant que ça s’écrit avec un A à la fin."

Je voulais juste éviter qu’un escroc achète ce nom de domaine

Mais alors que la campagne débute, quinze minutes plus tard seulement, un internaute achète le nom de domaine PourBertrandKamel.fr, toujours libre, pour une dizaine d’euros. Le site, non sécurisé, hébergerait des liens "avec un appel aux dons", précise "Le Parisien".

Alertée des faits, et d’un possible détournement des fonds, la Fondation Arc découvre qu’un journaliste se cache derrière cette manœuvre, qui profite clairement de la confusion née dans l’esprit des téléspectateurs entre Bertrand-Kamal, le nom officiel de l’aventurier, et Bertrand-Kamel, la façon dont il est appelé par ses proches.

Ancien employé de France 3, l’homme explique ses motivations dans le quotidien français: "Je voulais juste éviter qu’un escroc achète ce nom de domaine. J’ai connu Bertrand-Kamel lors de vacances en Grèce dans un hôtel où il était animateur. C’était il y a longtemps, on n’a pas gardé contact, mais je me souviendrai toujours de cette semaine qu’on a passée ensemble à jouer au foot et à rigoler."

Si j’avais vraiment voulu me faire de l’argent j’aurais vendu ce nom à des Chinois

Reste que, selon la Fondation Arc, l’ancien animateur ne serait pas d’aussi bonne foi qu’il ne le dit. "Nous nous sommes rapprochés de cet individu pour qu’il retire son nom de domaine ou le transfère à notre Fondation car ce site a semé la confusion dans l’esprit du public […] Nous avons fait face au refus obstiné de cet homme qui n’a eu de cesse de tenter de monnayer le transfert de ce nom de domaine, assure l’association au "Parisien". Nous n’avons pas eu d’autre choix que de nous pourvoir en justice afin de solliciter la condamnation de cet individu à réparer son action parasitaire en transférant à notre Fondation le nom de domaine PourBertrandKamel.fr."

Alors qu’aucune enquête n’a encore été menée, l’ancien journaliste regrette l’action en justice de la Fondation Arc, destinée principalement à fermer rapidement son site. "Si j’avais vraiment voulu me faire de l’argent j’aurais vendu ce nom à des Chinois qui m’en proposaient une belle somme pour le récupérer, sans doute à des fins frauduleuses, poursuit-il dans "Le Parisien". Je suis attaqué en justice par des gens qui ont fait une erreur à la base. Ce sont eux qui se sont mis à la faute en ne réservant pas ce nom de domaine."

Plutôt sûr de lui, l’ancien homme de médias a toutefois décidé de faire machine arrière récemment. En effet, son site PourBertrandKamel.fr renvoie désormais les internautes vers un post de son compte Twitter consacré à… l’ancien aventurier.