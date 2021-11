ATP Paris: Hugo Gaston bat Carlos Alcaraz et passe en quarts

Le Français Hugo Gaston, 103e mondial, s’est qualifié jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris, son meilleur résultat à ce jour, en battant la pépite espagnole Carlos Alcaraz (35e) 6-4, 7-5, au terme d’un combat spectaculaire dans une ambiance surchauffée.

A 21 ans, Gaston, qui s’était fait un nom en ralliant les 8es de finale à Roland-Garros en 2020 avec au passage une victoire sur Stan Wawrinka alors 17e mondial, poursuit donc sa route à Bercy, où il est passé par les qualifications, et affrontera vendredi le N.2 mondial Daniil Medvedev pour une place dans le dernier carré.

Alternant points en puissance et jeu du chat et de la souris en toucher (amorties, contre-amorties, lobs, etc.), les joueurs se sont échangé leurs mises en jeu deux fois d’affilée pour en arriver à 4-4. Et c’est alors Gaston qui a réussi le break décisif pour empocher dans la foulée sur son service cette première manche.

Contre toute attente, il a soudain énormément baissé de régime et laissé Alcaraz s’échapper 5-0 dans le second set. Les choses semblaient entendues, Gaston semblait perdre pied notamment physiquement.

Et pourtant, c’est lui qui a aligné sept jeux d’affilée pour remporter la rencontre sur un ace.

Plus habitué aux tournois Challengers (2e division) qu’aux grands tournois ATP, Gaston jouera pour la première fois un quart de finale en Masters 1000. Il est en outre le joueur le plus mal classé à atteindre ce stade à Bercy depuis son compatriote Michaël Llodra en 2012 (121e).

Cette année, Gaston a atteint la finale du tournoi ATP 250 de Gstaad en juillet.