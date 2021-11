COP26: face aux critiques de l’opposition, Zuhal Demir défend l’accord sur le climat en Flandre

La ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) a réfuté, durant l’émission Terzake (Canvas), les critiques de l’opposition selon lesquelles les engagements climatiques du gouvernement flamand devront être principalement assumées par les familles. L’agriculture et l’industrie feront également leur part, a-t-elle assuré.

"Il y aura par exemple une taxe sur le gaz naturel pour l’industrie", a déclaré Mme Demir. "Nous utiliserons ce budget pour réduire la facture d’électricité des familles et des personnes isolées. Cela devrait rapporter environ 45 millions d’euros."

À partir de 2023, les subventions aux combustibles fossiles dans l’agriculture et l’industrie seront par ailleurs supprimées. La mesure devrait rapporter 170 millions d’euros par an d’ici 2030. "On pourra aussi déduire cette somme des factures des familles", a précisé la ministre.

Zuhal Demir a également défendu les normes énergétiques plus strictes dans le secteur du logement. Selon l’accord trouvé jeudi, le gouvernement flamand imposera, à partir de 2023, une obligation de rénovation pour tout qui achète une maison énergivore. "La rénovation obligatoire sera toutefois rendue possible grâce à des prêts sans intérêt et des primes", a-t-elle encore fait valoir.