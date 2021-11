John van den Brom après Genk-West Ham: "Nous sommes de retour au niveau où nous voulons être"

Le Racing Genk a fait match nul 2-2 contre l’excellente équipe anglaise de West Ham, jeudi soir en Europa League. C’est surtout en première mi-temps que les Limbourgeois ont été séduisants. L’entraîneur John van den Brom était satisfait. "Nous sommes complètement revenus au niveau où nous voulons être", a-t-il déclaré.

"Au final, je suis satisfait de ce résultat", a déclaré van den Brom. "Si vous marquez aussi tard, vous pouvez être satisfait. Mais si vous m’aviez demandé à la mi-temps si j’étais content d’un point, j’aurais dit non. La première mi-temps était vraiment bonne avec beaucoup de bons joueurs. La première mi-temps a été très bonne, avec beaucoup de pression. Je pense que les supporters ont été satisfaits de ce que nous avons montré: un bon football avec beaucoup d’énergie et beaucoup d’occasions. Nous avons vraiment joué avec l’idée d’attaquer. Parfois même un peu trop. Nous aurions pu jouer de manière un peu plus conservatrice à certains moments."

Il reste à voir si la crise a été complètement dissipée à Genk, qui a enregistré trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues. "Le week-end dernier, j’ai dit que nous étions presque de retour, et maintenant j’ose dire que nous sommes de retour au niveau auquel nous voulons être", a déclaré van den Brom. "Et ce n’est pas grâce à moi, mais en gagnant des matchs. C’est encore le meilleur remède contre une crise. J’espère que nous avons eu notre lot de crises maintenant pour le reste de la saison".

«Si vous pouvez jouer aussi bien contre une équipe aussi forte, vous pouvez être fier en tant qu’entraîneur» BELGA

Les Limbourgeois ont alimenté leur capital confiance jeudi soir. "Si vous pouvez jouer aussi bien contre une équipe aussi forte, vous pouvez être fier en tant qu’entraîneur. Ce match donne vraiment confiance pour ce qui nous attend, car nous avons montré à quel point nous pouvons jouer au football. De cette manière, nous devrions être en mesure de battre tout le monde en Belgique, surtout dans ce stade", déclare l’entraîneur de Genk. Les Limbourgeois reçoivent le Cercle Bruges dimanche.

Genk possède maintenant quatre points sur douze dans son groupe en Europa League. "Grâce à ce partage, nous avons encore tout entre nos mains. Ce sera difficile, mais c’est encore possible", a conclu le coach néerlandais.