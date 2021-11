Les Belges à l'étranger: Dries Mertens buteur contre le Legia, Yorbe Vertessen blessé

Voici les résultats des Diables et Belges dans les compétitions européennes.

Le Legia Varsovie s'est largement incliné à domicile face à Naples (1-4) dans un match arbitré par Lawrence Visser jeudi lors de la quatrième journée de la phase de groupes de l'Europa League de football. Dries Mertens a débuté la rencontre sur le banc. Le Legia a pris l'avantage après 10 minutes grâce à un but d'Emreli. Zielinski a égalisé sur penalty (51e) et a été remplacé par Mertens à la 73e minute. Le Diable Rouge a donné l'avantage aux Napolitains moins de deux minutes plus tard grâce à un autre penalty (75e). Lozano (79e) et Ounas (90e) ont également marqué pour les leaders du Calcio. Naples prend la tête du groupe C avec 7 points, suivi de Varsovie qui en totalise 6, en attandant Leicester-Spartak Moscou qui se joue à partir de 21 heures.

L'AS Monaco recevait le PSV dans le groupe B. Le match s'est terminé par un match nul 0-0. A Monaco, Eliot Matazo n'était pas dans la sélection en raison d'une blessure musculaire. Au PSV, Yorbe Vertessen était dans le onze de départ. Notre compatriote, blessé, a été remplacé juste avant la mi-temps. Monaco reste leader du groupe avec 8 points, le PSV est troisième avec 5 points.

Dans la même poule, la Real Sociedad, avec Adnan Januzaj dans le onze de départ, n'a pu faire mieux qu'un partage 1-1 contre les Autrichiens de Sturm Graz qui ont ainsi obtenu leur premier point dans la compétition. Jantscher a donné l'avantage aux Autrichiens après 38 minutes. La Sociedad a vu un penalty refusé par le VAR à la fin de la première mi-temps. Sorloth a finalement égalisé à la 53e minute. Les Espagnols restent deuxièmes de leur groupe avec 6 points, Sturm Graz est dernier.

Dans le groupe A, Jason Denayer a joué avec l'Olymique Lyon contre le Sparta Prague. Les Français ont gagné 3-0. Slimani a signé un doublé en deux minutes (61e et 63e). Toko Ekambi a signé le score final de 3-0. Lyon qui compte 12 points est qualifié pour les huitièmes de finale. Le Sparta Prague est deuxième, à égalité de points (4) les Glasgow Rangers.