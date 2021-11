30 arrestations après des affrontements entre supporters avant Genk-West Ham

La police a procédé à une trentaine d’arrestations administratives. Deux agents et un cheval de la police ont été blessés, a indiqué jeudi la police locale après le match. Photo News

En marge du match de la 4e journée de l’Europa League entre Genk et les Anglais de West Ham, un affrontement a eu lieu entre le noyau dur des supporters des deux équipes.

La police a procédé à une trentaine d’arrestations administratives. Deux agents et un cheval de la police ont été blessés, a indiqué jeudi la police locale après le match.

Peu avant le début de la rencontre, une bagarre a éclaté sur le parking en face de l’entrée principale du stade entre le noyau dur de Genk et de West Ham. Plusieurs supporters anglais ont été interpellés pour troubles de l’ordre public.

Les forces de sécurité présentes ont pu intervenir rapidement et ont séparé les deux groupes rivaux. Deux policiers et un cheval ont été blessés pendant l’intervention. Des véhicules ont également été endommagés. Une personne a été arrêtée judiciairement pour avoir endommagé une voiture, tandis qu’une trentaine d’autres ont été arrêtées administrativement et privées de leur liberté pendant la durée du match pour des troubles aux abords du stade.

La police a renforcé les mesures de sécurité après le match, qui s’est terminé sur le score de 2-2.