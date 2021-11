Max Verstappen veut s’envoler au Mexique

Les Red Bull-Honda favorites en altitude, le héros local Sergio Pérez en allié du leader du championnat du monde.

Alors qu’il reste cinq Grands Prix à disputer, dont les trois à venir (Mexique, Brésil et Qatar) en quinze jours, le championnat du monde de Formule 1 entre dans une phase décisive pour l’attribution du titre mondial.

Après son récent succès aux États-Unis, son huitième cette saison (contre cinq pour son rival britannique), Max Verstappen mène avec douze unités d’avance sur Lewis Hamilton au moment d’aborder ce week-end un tracé a priori favorable à sa Red Bull-Honda.

Outre une ambiance de feu, la principale caractéristique de l’Autodromo Hermanos Rodrigues est qu’il est situé en altitude, à 2 285 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La raréfaction de l’air fait que les moteurs turbo respirent moins bien, la puissance diminue et les monoplaces doivent rouler avec plus d’appui. De quoi gommer une des principales forces des W12 et mettre en exergue un des points forts de la RB16B.

Même si Mercedes s’y est imposé à trois reprises lors des cinq dernières éditions (2015 avec Rosberg, puis 2016 et 2019 avec Hamilton), Red Bull, lauréate en 2017 et 2018 avec Max Verstappen s’y est toujours montrée à son avantage.

Sixième en 2019

On se souvient de la première ligne 100 % Red Bull il y a trois ans avec Ricciardo-Verstappen, mais aussi des circonstances n’ayant pas permis au Belgo-Néerlandais de terminer mieux que sixième lors de la dernière édition d’avant pandémie en 2019. D’abord une pénalité de trois places pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune alors qu’il avait déjà la pole, ensuite un accrochage avec Lewis Hamilton – déjà! – puis une crevaison le renvoyant à la dernière place suite à une touchette avec Valterri Bottas.

Mais depuis 2017, les Red Bull sont supérieures en performances aux Mercedes ici. L’occasion pour Max d’enfoncer le clou avec une nouvelle victoire qui lui permettrait de compter dix-huit à vingt unités d’avance à quatre rendez-vous du drapeau à damier. Cela commencerait à compter. Le coup sur la tête de son grand adversaire serait encore plus dur si son équipier pouvait assurer le doublé. Mais le héros local Sergio Pérez n’a jamais été jusqu’ici prophète en son pays (une 7e place en 2019 comme meilleur résultat) et Red Bull n’a plus signé de doublé en F1 depuis le GP de Malaisie 2016 avec Ricciardo et Verstappen.

Oui, vous avez bien lu. Cela fait cinq ans et jamais le leader du Mondial n’a été à la tête d’un doublé de son écurie. C’est le point faible de la formation de Milton Keynes. Et il est grand temps que cela change, le Mexique étant la parfaite occasion pour "Checo" Pérez de doubler.

Et ainsi permettre à Max de prendre encore plus de hauteur sur les sommets de Mexico…