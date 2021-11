Le policier ayant mortellement touché Mawda: "À refaire, je ne tirerais pas"

Le policier reconnu coupable de l’homicide involontaire de la petite kurde de deux ans et condamné en appel à dix mois de prison avec sursis n’ira pas devant la cour de cassation. Il accepte l’arrêt rendu ce jeudi.

"Oui, la cour d’appel de Mons estime que mon client a commis une faute certes légère mais aux conséquences dramatiques avec la perte d’une enfant", nous explique l’avocat du policier à l’origine du tir ayant mortellement blessé Mawda, du nom de cette petite kurde de deux ans décédée il y a trois ans lors d’une course-poursuite sur l’autoroute. Un policier avait fait feu en direction du pneu de la camionnette transportant des migrants mais qui avait malheureusement touché la fillette.

"À refaire, je ne tirerai pas", a expliqué le policier à son conseil, reconnu coupable ce jeudi d’homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. L’inspecteur de la route regrette le geste qu’il a posé ce jour-là.

"La cour explique que si un enfant n’avait pas perdu la vie, mon client aurait pu bénéficier de la suspension du prononcé de la condamnation", précise Me Laurenr Kennes. "Il aurait espéré une peine différente et qu’on ne reconnaisse pas qu’il y a eu une infraction mais finalement, ce que dit la cour, c’est que c’est un honnête homme, qui n’a menti sur rien, qu’il a été le seul pointé du doigt et stigmatisé, alors qu’il y en a d’autres à qui on pourrait faire des reproches dans ce dossier", ajoute l’avocat du policier, auteur du tir mortel.

La cour estime que le policer n’aurait pas dû sortir son arme chargée, le doigt sur la gâchette, en pareilles circonstances.

Le policier n’ira pas devant la cour de cassation pour contester l’arrêt rendu ce jeudi, a-t-on appris auprès de son avocat.

Les parents de Mawda estiment, eux, que justice a été rendue.