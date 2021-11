Farid répond à votre question météo: quand travailler dehors ce vendredi?

La question du jour est celle de Paco de Baudour (Hainaut) "Salut Farid, je dois travailler à l’extérieur sur une terrasse ce vendredi. Peux-tu me dire les moments les plus secs et quand travailler de préférence? Merci!". Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

Salut Paco! Alors ce vendredi, nous aurons les restes de cette poche froide d’altitude qui donneront des ondées surtout dans l’après-midi. La matinée devrait donc être plus sèche à une petite nuée près avec de possibles brouillards puis quelques éclaircies. Je conseille vivement de travailler le matin car quelques bonnes rincées seront encore possibles milieu d’après-midi bien que moins fréquentes que ces derniers jours. Bon courage à toi!

Et ailleurs sur le pays?

La grosse poche d’air froid en altitude présente depuis quelques jours va doucement se retirer vers les Alpes grâce à une poussée anticyclonique. Cependant, encore pas mal d’humidité qui descendra de la mer du Nord le matin avec encore des ondées sur un axe ‘’ouest Hainaut-Flandres". Il fera plus sec sur le reste du pays avec néanmoins des brouillards souvent tenaces sur le sud (soleil en Gaume).

L’après-midi, malheureusement encore de petites ondées en alternance avec des éclaircies sur le Hainaut, les Brabants et la capitale puis le sud en deuxième partie d’après-midi. Davantage d’éclaircies sur le sud du relief ardennais mais aussi à la mer où le ciel se dégagera assez nettement! Maxima de 10-11°C en plaine, 6°C sur les plateaux ardennais et un vent faible à modéré de secteur nord-ouest. Le soir, les éclaircies s’élargiront et les ondées ne concerneront plus que l’Ardenne. Attention à une nuit froide!

La tendance pour samedi va vers un temps sec et des nuages bas le matin avant l’arrivée d’une faible zone de pluie fin de journée par le littoral, on gagnera l’un ou l’autre degré et le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.