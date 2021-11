Covid: le cinéma les Grignoux va ouvrir aux personnes sans CST

L’asbl "Les Grignoux", gestionnaire de salles de cinéma et d’espaces Horeca sur Liège et Namur, a annoncé jeudi via ses canaux de communication son intention de rendre accessibles tous les mardis ses salles de cinéma à toutes les personnes, y compris celles ne possédant pas de CST (Covid Safe Ticket), à partir du 9 novembre.

"Après les vacances scolaires, nous avons décidé que les séances du mardi seront accessibles à toutes et à tous. Nos salles seront limitées à 49 personnes seulement et le CST ne sera pas demandé ce jour-là. Pour ces séances, nous reviendrons aux règles du CIRM (Covid infrastructure Risk Model): un siège sera laissé libre entre chaque bulle et le port du masque restera obligatoire", ont expliqué ses représentants.

Une mesure légale

En procédant de la sorte, l’association n’enfreint pas la loi. En effet, pour le secteur culturel, le CST n’est obligatoire en intérieur qu’à partir de 50 personnes. Les autres jours, le CST sera bel et bien demandé: "Le ‘Covid Safe Ticket’ et la manière dont il est instauré dans notre région nous déplaisent mais nous n’aurons malheureusement d’autres choix que d’appliquer cette mesure à partir du lundi 1er novembre. C’est la loi et, comme vous, nous n’y échapperons pas", avaient-ils d’ailleurs écrit sur le site web.

Courant du mois d’octobre, rappelons que les responsables de cette asbl qui gère, à Liège, les cinémas Sauvenière, Churchill et le Parc, ainsi que le Caméo à Namur, avaient cosigné avec une série d’autres acteurs culturels liégeois une carte blanche dans laquelle ils faisaient part de leurs préoccupations suite à l’instauration du CST.