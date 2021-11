"On était des Sabeniens": 20 ans après la faillite, ils racontent

Ils ont tous vécu l’annonce de la faillite de la Sabena de façon brutale. Etienne, Marie-Anne et Karine, tous anciens de la Sabena, racontent ce moment qu’on n’oublie jamais. Et la vie d’après.

Avant de lire Le mercredi 7 novembre 2001 restera à jamais gravé dans la mémoire des ex-employés de la Sabena. Il y a eu ce dernier vol en provenance du Bénin (notre photo). Quelques heures plus tard, la faillite était officiellement déclarée. Vingt ans ont passé. Nous avons choisi de donner la parole à trois anciens de la Sabena. Étienne était mécanicien, Marie-Anne travaillait au service clientèle et, sans cette faillite, Karine serait toujours hôtesse de l’air à bord d’un Airbus ou d’un DC-10. Trois témoignages, trois métiers, trois parcours. Mais une seule famille. Ce sont eux qui en parlent le mieux. Ce week-end, nous reviendrons en détails sur l’histoire de cette faillite..

Étienne Vanderlinden n’a pas participé à cette ronde déchirante autour du Cotonou-Bruxelles, le fameux dernier vol du mercredi 7 novembre 2001. Pourtant, il était là lui aussi, sur ce tarmac arrosé par la lance des pompiers. "J’étais à côté, avec le tracteur. J’ai attendu que ça se termine." Et puis, il a fait son job, triste privilège: "C’est moi qui ai tracté l’avion vers le hangar ", raconte l’ancien mécanicien de la Sabena

«On n’a rien vu venir»

"Quand on nous a fait signer un nouveau contrat 2 ans avant la faillite, on ne s’est pas posé de question. Pourtant, c’était déjà une façon de faire des petits morceaux avec la compagnie: Sabena Technics, Sabena Catering, Handling…", raconte le Jodoignois. La maison s’effilochait. "Et on n’a rien vu venir. L’annonce de la faillite, c’était le coup de massue."

Étienne a passé 17 ans dans les hangars de la Sabena, à gérer l’entretien et la réparation des long-courriers. De belles années. Il y est entré avec 9 ans d’expérience et le virus de l’aviation, qu’il tient de sa maman: elle occupe son temps libre à piloter des avions de tourisme. " J’ai commencé à voler aussi. Et dans l’école où je pilotais, ils avaient besoin d’un mécanicien. J’ai beaucoup appris de l’aviation légère." Etienne dans le cockpit, époque Sabena: «Je demande le démarrage moteur à la tour de contrôle». -

L’aventure Sabena commence en mai 1985. " Cinq ans plus tard, je suis bombardé chef d’équipe ", dit-il, fier de cet autre pilotage délicat: 15 hommes sous sa responsabilité, francophones et flamands mélangés. " Je suis bilingue, c’est un avantage. Je savais leur parler dans les deux langues à mes hommes. C’est meilleur pour l’ambiance ", se souvient-il.

Le club des cinq

La compagnie, cette grande famille… Il rectifie comiquement. " En fait, chez nous, il y avait deux familles bien séparées: ceux qui faisaient l’entretien des 747 et ceux qui s’occupaient des DC-10. Moi, c’était les 747."

Les chefs d’équipe sont les seuls à pouvoir rouler avec l’avion lors des essais moteur. Il précise: " Pas dans le hangar, sinon vous n’aviez plus de fenêtres! On roulait sur le tarmac. Il fallait mettre le nez de l’avion dans le vent. Pour les 747, seulement 5 personnes pouvaient le faire." Un club très sélect dont Étienne faisait partie.

En terrain connu

Après la faillite, on le pousse à changer de direction, d’air, de paysage. " Comme bilingue, je n’avais pas trop de mal à trouver."

Mais l’aviation le tient. Il va passer 5 ans à entretenir les avions de DHL. Jusqu’à ce que la compagnie préfère Leipzig, moins regardante que Bruxelles sur les vols de nuit: délocalisation, licenciements. Étienne est à nouveau sans boulot.

"Une semaine après, je retrouvais un travail chez Lufthansa, dont la base technique était à Bruxelles." Étienne veut retrouver ses chers 747. Mais en trois semaines, il n’en verra pas un seul. "Mes trois pires semaines…" Il démissionne dans la foulée.

Quelques jours avant sa pension, Etienne dans un hangar de Brussels Airlines. Non, la photo n’est pas mal orientée... D.R. Étienne finit par retrouver une place chez Brussels Airlines, au service technique, en territoire connu. "Je me suis retrouvé dans un hangar où j’avais travaillé sur des hélicos. Ensuite on a déménagé pour aller là où je faisais l’entretien des gros-porteurs de la Sabena… " La boucle est bouclée.

Aujourd’hui à la retraite, il reste fondamentalement mécanicien. Ce ne sont plus des 747 (ni même des 737) qu’il répare, mais des vélos usagers qu’il retape pour l’ASBL Re-Cycle à Jodoigne. " On a un bon retour, les gens sont contents." Atterrissage réussi.

«Un esprit, une vraie fierté»

Marie-Anne Belle gérait entre autres tous les courriels reçus chaque jour par la Sabena et par Swissair. -

Marie-Anne Belle est entrée à la Sabena il y a pile 35 ans: le 5 novembre 1986. Contacts clients, fidélisation… "J’aimais bien mon boulot. J’étais responsable entre autres de la gestion de tous les e-mails que Sabena et Swissair recevaient chaque jour dans le monde entier. J’ai commencé par du secrétariat et j’ai fini avec de la gestion en ligne, du mass mailing. etc.", résume-t-elle.

" C’était une chouette société! La seule que j’ai connue. Il y avait un esprit sabenien, une vraie fierté de faire partie de la compagnie nationale. " Vingt après, la faillite reste une plaie à vif pour Marie-Anne. "La colère est passée. Pas la tristesse", confie la Gembloutoise.

Le choc, elle ne l’a pas vraiment vu venir non plus. " Mais on sentait que quelque chose se passait. Certains quittaient le navire. Les Suisses sont partis en octobre." Et puis…

«Soudain, on ne la connaît plus»

Début novembre 2001, Marie-Anne et Thierry, son mari (qui travaille chez Sabena Cargo), sont en vacances en Algarve, avec leur petite fille.

"Le 5 novembre, soit deux jours avant la faillite, on reste bloqués à Faro: nos tickets sont refusés. La Sabena n’existe plus. On ne la connaît plus. Plus personne ne lui fait confiance. D’une seconde à l’autre, elle est rayée de la carte. " Et avec elle, tout son personnel.

C’est la sidération. Et déjà, la solitude. "Personne ne vient nous aider. On arrivera quand même à prendre le Lisbonne-Bruxelles. Le dernier de la Sabena."

Tout remballer, attendre le JT…

Le badge que Marie-Anne a précieusement conservé. - Le lendemain, 6 novembre, Marie-Anne retravaille. " Dans le bâtiment administratif de l’aéroport, on nous demande d’emballer toutes nos affaires. De tout reprendre. On nous dit: “Vous saurez quoi ce soir en regardant le JT. Mais on recommencera tout demain, sous un autre nom!” C’était faux, bien sûr. Tout le monde a fait ses caisses. C’était horrible…" Ces heures anxieuses, ce climat lourd, Marie-Anne ne les a pas oubliés.

"Bref, on n’a pas repris, ni le lendemain, ni jamais. Une compagnie comme celle-là, qui fait faillite après tant d’années… L’État n’a rien fait pour nous aider."

Les jours qui suivent sont arides. "Comme on était deux à être concernés, on s’est retrouvés sans salaire. On avait le prêt de la maison et pas d’argent. C’était stressant." Marie-Anne se souvient notamment du cap difficile de la Saint-Nicolas pour sa fille… "Et puis, le 31 décembre, on a quand même reçu un peu d’argent. "

Retour en classe

Et après? Marie-Anne est prof de langues de formation. Si elle a poussé la (grande) porte de la Sabena en 1986, c’est parce qu’il n’y avait pas de boulot pour elle dans l’enseignement. Ironie du sort: en 2001, l’enseignement manque de profs. Elle y retourne. " Mais c’était très dur. Après 15 ans à la Sabena, j’étais dans un autre univers. C’était une belle période, j’ai rencontré de belles personnes. J’ai fait des voyages. Pas facile d’effacer ça. Tout ce qui se rapporte à la Sabena m’intéresse toujours beaucoup."

Privée de bar aux USA

Karine: pour elle, la Sabena a été un champ immense d’apprentissage et de découvertes. Nexum

Pour Karine Delacollette, ancienne hôtesse de l’air, ni tristesse, ni nostalgie. "Mais à refaire, je recommence tout! "

Elle entre à la Sabena juste après la rhéto. "C’était un peu un rêve de devenir hôtesse de l’air! " Elle a seulement 19 ans. Ce qui lui vaudra d’être interdite de bar à chaque escale aux USA. " Pas question d’aller boire un verre avec les autres, même si le commandant se portait garant pour moi. Il fallait 21 ans ", se souvient-elle, attendrie et amusée.

Avec cette vie à 30 000 pieds d’altitude, Karine en prend plein la vue: "L’Afrique, l’Asie, les États-Unis… À 20 ans, c’est quand même un formidable cadeau. Ça m’a ouvert l’esprit de façon incroyable. Et ça m’a aussi rendue mature très vite: on est là avant tout pour la sécurité des passagers, en cas de pépin. "

Si peu de pépins, en 13 ans, finalement… À part cet atterrissage forcé à Zaventem. Un problème de sortie de roues. "Je ne sais même plus d’où on venait. Mais on a dû préparer la cabine pour ça. Tête sur les genoux, vous voyez? C’est ce qu’on vous apprend avant le décollage, quand personne n’écoute ". Elle éclate de rire.

C’est là que, en tant que cheffe de cabine, elle comprend que même le personnel navigant n’échappe pas toujours à la panique. "J’ai dû mettre un membre de l’équipage sur le côté à cause de ça. Ça ne se contrôle pas. Mais bon, l’avion a pu atterrir sans problème, finalement."

Un monde à part

Elle pourrait l’écrire et signer à deux mains: "Sans la faillite, j’y serais toujours. Ce n’était que du positif. Toutes ces belles amitiés… On était Sabeniens! C’était un monde à part. Par la force des choses, on vivait un peu en bulle, avec des œillères. Si on voulait avoir une vie sociale, c’était forcément avec des collègues. "

C’est un rêve qui s’écroule. Mais

l

e lendemain, j’avais un boulot

L’hôtesse voit bien que quelque chose se trame, plusieurs mois avant la faillite. " On n’était plus approvisionnés comme avant. On avait de moins en moins à donner aux passagers. Il y avait des bruits de couloir. " Quand l’annonce survient, elle n’a pas le choix: "C’est un rêve qui s’écroule. Mais le lendemain, j’avais un boulot. Mon mari travaillait aussi à la Sabena (NDLR: il y avait plein de couples, dans la maison Sabena). Nos deux petites filles avaient 6 et 9 ans. Il fallait changer de vie et de métier. Mais ma chance, c’est que j’avais seulement 32 ans. Et que je parle trois langues."

Aujourd’hui, Karine est consultante en accompagnement au changement chez Nexum. "J’ai redécouvert une vie sociale. Et ça me convient parfaitement. Et au moins, j’ai pu voir grandir nos filles."