5 films de braquage à voir ou à revoir sur Netflix

Le catalogue de films à la demande du géant américain de la SVOD fait la part belle aux meilleurs films de braquage.

Des braqueurs de haut vol s’attaquent à quatre coffres-forts mythiques dans Army of Thieves sur la plate-forme de streaming Netflix. Avant d’être confronté aux zombies de Army of the Dead, le personnage de Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) est chargé de percer ces quatre redoutables serrures.

Bref, l’intrigue de Army of Thieves précède celle de Army of the Dead dans ce scénario mouvementé qui s’inscrit dans la tradition du film de braquage. Sans atteindre les sommets du genre, le long-métrage de Matthias Schweighöfer, qui cumule premier rôle et réalisation, est sympathique et énergique.

+ La bande-annonce de Army of Thieves:

Qu’en est-il des classiques du genre? En marge des programmes développés pour et par Netflix, l’offre de films du géant américain de la SVOD (vidéo à la demande par abonnement) semble souvent manquer de relief, d’épaisseur historique. Pour le dire autrement, le catalogue apparaît souvent pauvre sur les films qui datent de 10, 20, 30, 40 ans, etc. Au point de frustrer certains abonnés.

Vérification faite, et c’est un plutôt une bonne surprise, le film de braquage est bien représenté sur Netflix en Belgique, clairement mieux loti que d’autres genres. On retrouve 5 incontournables, à découvrir ou à redécouvrir.

1. Heat

États-Unis, 1995. De Michael Mann. Avec Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer. 171 minutes.

En une phrase. À Los Angeles, la police traque sans relâche une équipe de braqueurs qui sème la terreur.

L’avis express. Michael Mann est au sommet de son art à l’heure de chorégraphier les scènes de fusillades urbaines. Le face-à-face De Niro/Pacino est électrique.

2. Inside Man

États-Unis, 2006. De Spike Lee. Avec Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster. 129 minutes.

En une phrase. Quatre braqueurs investissent une banque de Manhattan (New York) et prennent des otages avant de négocier avec la police.

L’avis express. Même s’il recycle certains de ses célèbres plans, Spike Lee livre un film maîtrisé de bout en bout, emmené par un casting quatre étoiles.

3. Ocean’s Eleven

États-Unis, 2001. De Steven Soderbergh. Avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. 116 minutes.

En une phrase. Un as du braquage rassemble une fine équipe censée réaliser l’impossible: vider les coffres des trois plus grands casinos de Las Vegas.

L’avis express. La caméra virtuose de Steven Soderbergh suit les faits et gestes d’un casting hallucinant. Les trois autres films de la franchise (Ocean’s Twelve, Ocean’s 13, Ocean’s 8) sont aussi sur Netflix.

4. The Town

États-Unis, 2010. De Ben Affleck. Avec Ben Affleck, Jeremy Renner, Rebecca Hall. 125 minutes.

En une phrase. Après un braquage, l’un des bandits impliqués noue le contact avec la jeune directrice de banque dévalisée.

L’avis express. Devant et derrière la caméra, Ben Affleck se concentre plus sur les émotions que sur l’action. Le casting parfait donne vie à des personnages fracassés par le déterminisme social.

5. Braquage à l’italienne

États-Unis, 2003. De F. Gary Gray. Avec Mark Wahlberg, Jason Statham, Charlize Theron. 96 minutes.

En une phrase. Une bande de braqueurs se venge avec audace de celui qui les a honteusement trahis.

L’avis express. Ce remake efficace du film L’or se barre de 1969 bénéficie de scènes spectaculaires tournées dans les rues de Los Angeles et sur les canaux de Venise.

D’autres films de braquage à (re)voir sur Netflix Braqueurs, Den of Thieves, Hasta El Cielo, The Last Days of American Crime, Braquage à l’ancienne…

