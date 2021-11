Qualifications Mondial 2022: Marcus Rashford de retour avec la sélection anglaise

Ce n’est pas le cas de Jadon Sancho, Jesse Lingaard, Mason Greenwood (Manchester United) et Kieran Trippier (Atlético), toujours absents. Photo News

Gareth Southgate a annoncé jeudi sa sélection de 25 joueurs pour les deux derniers matches qualificatifs de l’Angleterre en direction de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Marcus Rashford, privé des rassemblements de septembre et octobre en raison d’une blessure à l’épaule, est de retour.

Le jeune Jude Bellingham, équipier d’Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard à Dortmund, est aussi de retour, comme les défenseurs Harry Maguire et Trent Alexander-Arnold, et le milieu Kalvin Phillips.

Ce n’est pas le cas de Jadon Sancho, Jesse Lingaard, Mason Greenwood (Manchester United) et Kieran Trippier (Atlético), toujours absents.

Les Three Lions, finalistes du dernier Euro, se réuniront à partir de lundi à St. George’s Park afin de préparer la réception de l’Albanie (12/11) et le déplacement à Saint-Marin (15/11). Les Anglais, premiers de leur groupe avec trois points de plus que la Pologne, ont besoin d’un 4/6 pour se qualifier.