COP26: le maire de Los Angeles positif au Covid après un déplacement à Glasgow

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a été testé positif au coronavirus, au lendemain de sa participation à un déjeuner en compagnie de plusieurs chefs d’État et de gouvernement à Glasgow, pour la conférence internationale sur le climat COP26.

Le démocrate, vacciné, se porte bien et s’est isolé dans sa chambre d’hôtel.

Eric Garcetti a déjeuné mardi à Glasgow en compagnie des Premiers ministres norvégien, suédois, barbadien et vietnamien, ainsi que des présidents de l’Arménie, du Costa Rica et de la Zambie. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, le maire de Londres, Sadiq Khan, et la présidente du conseil communal de Glasgow, Susan Aitken, étaient également présents.

Chaque participant et participante à la COP26, qui s’étend jusqu’au 12 novembre, doit se soumettre tous les matins à un dépistage rapide, tandis que des mesures d’hygiène renforcées ont été mises en place sur le site.