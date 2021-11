Billie Jean King Cup: la Belgique éliminée après la victoire de l’Australie contre la Biélorussie

L’équipe belge de Billie Jean King Cup n’avait plus son sort entre ses mains et devait espérer que la Biélorussie s’impose contre l’Australie pour remporter le groupe B et ainsi se qualifier pour le dernier carré.

Malheureusement pour Elise Mertens et compagnie, les "Aussies" ont remporté les deux simples jeudi à Prague, validant par la même occasion leur ticket pour les demi-finales.

La journée a débuté par une victoire aisée, sur un double 6-3, de Storm Sanders (WTA 131) contre Yuliya Hatouka (WTA 192).

Ajla Tomljanovic (WTA 43), N.1 australienne en l’absence d’Ashleigh Barty (WTA 1), a ensuite parachevé le travail en s’imposant, non sans mal, contre Aliaksandra Sasnovich (WTA 88). La partie s’est terminée sur le score de 4-6, 6-2, 6-3.

Qu’importe le résultat du double, les Australiennes disputeront les demies contre le premier du groupe D, qui sera désigné à l’issue du duel entre la République tchèque et la Suisse prévu ce jeudi après-midi.

Vendredi, la première demie opposera la Russie aux États-Unis.

Lundi, l’équipe de Johan Van Herck avait débuté la compétition avec une victoire 2-1 contre la Biélorussie, Greet Minnen remportant le premier simple de l’histoire de cette toute novelle Billie Jean King Cup, version condensée en une semaine et disputée à un seul endroit de l’ancienne Fed Cup. Le lendemain, les Belges, pourtant favorites, se sont inclinées 2-1 devant l’Australie, qui avait laissé Tomljanovic au repos.