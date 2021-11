Le bourgmestre de Mons prend un arrêté visant la surpopulation carcérale

Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, a décidé de prendre une nouvelle fois un arrêté visant la surpopulation carcérale et toutes les conséquences négatives qui en découlent et dont sont victimes aussi bien les membres du personnel que les détenus, ont indiqué les instances communales de Mons dans un communiqué.

L’arrêté vise en particulier le quartier des femmes où le rapport entre nombre de détenues et places disponibles est du simple au double, ce qui génère des risques en matière de sécurité publique et de conditions de travail pour le personnel. "L’invasion de rats et de punaises de lit peut avoir des conséquences sur la santé publique dans et en dehors de l’établissement", ont indiqué les autorités communales.

La prison de Mons a une capacité de 274 places pour les hommes et de 27 places pour les femmes. On dénombre aujourd’hui 346 hommes et 51 femmes. L’arrêté précise que la population carcérale doit être revenue à la jauge prévue pour le 15 novembre 2021. "Les problèmes de surpopulation sont accentués par l’état général de vétusté dans laquelle la prison se trouve", a commenté Nicolas Martin. "À l’instar du palais de justice de Mons, qui est dans un état déplorable, la prison témoigne d’un manque criant d’investissements du Gouvernement fédéral. Les discussions ont d’ailleurs été initiées avec le secrétaire d’État fédéral en charge de la régie des bâtiments, Mathieu Michel. Même si elles s’inscrivent dans un cadre constructif, cet arrêté s’impose comme une mesure d’urgence".

Pas de travaux significatifs depuis 1867

Le bourgmestre de Mons a, par ailleurs, rappelé que, "depuis sa construction en 1867, la prison de Mons n’a pas fait l’objet de travaux significatifs, ce qui la rend totalement inadaptée. Ce qui a été fait à Bruges, Louvain,, ou ailleurs dans le pays en termes d’investissements doit aussi l’être à Mons".

L’ex-bourgmestre de Mons, Elio Di Rupo, avait déjà pris un arrêté visant la surpopulation à la prison et ses conséquences sur la santé et la sécurité en 2017 et au printemps 2018. Nicolas Martin avait pris pareil arrêté en avril 2019. "Malgré un retour provisoire à la normale, force est de constater que le problème demeure et qu’il n’a suscité aucune réaction durable de la part des autorités compétentes en la matière", peut-on encore lire dans le communiqué.

Le député fédéral et bourgmestre d’Hensies, Éric Thiébaut (PS), avait, par ailleurs, annoncé à la fin octobre qu’il plaidait pour la construction d’une nouvelle prison à Mons.