Vaux-sur-Sûre: le petit-déjeuner équitable Oxfam et son panier, c’est le 21 novembre

La Commune de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec Oxfam, organise la 9e édition de son petit-déjeuner équitable le dimanche 21 novembre 2021 de 8 h 30 à 10 h 30 à la salle "Ni-Co-Sûre" à Cobreville.

En 2020, Covid oblige, la Commune proposait une formule petit-déjeuner sous forme de paniers à emporter. Cela avait remporté un vif succès avec pas moins de 65 paniers vendus.

En 2021, la Commune remet ça avec une formule " panier " à emporter ou à déguster sur place. Café, thé, jus de pomme fraîchement pressé, jus d’orange, pâte à tartiner, gelée pomme sureau, confiture rhubarbe/fraise, barres de chocolat etc., sont autant de produits équitables qui sont proposés, mais pas seulement. "Vous pourrez aussi déguster des viennoiseries et pistolets de la boulangerie Cerise & Chocolat de Vaux-sur-Sûre et savourez les yaourts de la Ferme Besseling à Hompré", ajoute Angélique Creer, la responsable.

Cette initiative s’inscrit dans la campagne "Commune du Commerce équitable".