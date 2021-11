Rififi dans "Affaire conclue": "Je le plains plus qu’autre chose", assure Caroline Margeridon

C’est toujours la guerre entre Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon, les deux anciens camarades de l’émission "Affaire conclue". "Il m’attaque pour faire le buzz", estime celle qui sort son autobiographie ce jeudi.

Le monde de la télé est parfois cruel. Et rares sont les amitiés qui résistent au temps. Pour preuve, elle semble loin l’époque où Caroline Margeridon et Pierre-Jean Chalençon s’amusaient ensemble sur le plateau d’"Affaire conclue".

Mais aujourd’hui, alors que les deux célébrités du PAF avaient cessé de se tirer dans les pattes par médias interposés, Caroline Margeridon revient à la charge à l’occasion de la sortie de son autobiographie "Libre!". En effet, bien qu’elle ne cite pas son ancien camarade dans son livre, la brocanteuse ne s’est pas privée de dire ce qu’elle pensait de lui dans une interview accordée à "Télé-Loisirs".

"Il (Pierre-Jean Chalençon, NDLR) est absent de mon livre. Je ne vais pas tirer sur l’ambulance car je le plains plus qu’autre chose, lance-t-elle. Avec lui, j’ai joué le jeu jusqu’à ce qu’il aille trop loin en disant que j’étais un monstre, entièrement refaite."

Et Caroline Margeridon de regretter la façon dont sa relation avec Pierre-Jean Chalençon a évolué. "Le jour de son départ, je l’ai appelé. Il était en larmes et j’ai eu très peur qu’il se suicide. Depuis, je vois bien que, dès qu’il le peut, il m’attaque pour faire le buzz parce qu’on ne parle plus de lui. Mais pour moi, c’est comme s’il n’avait jamais existé. Je le plains."