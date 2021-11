Qualification en vue mais incertitudes autour de la liste de Roberto Martinez

Roberto Martinez va dévoiler vendredi, sur le coup de midi, sa sélection pour la fenêtre internationale de novembre.

Malgré les incertitudes autour de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi ainsi que la forme relative de certains cadres, les Diables Rouges ne devraient pas passer à côté de leur qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. L’équipe nationale affrontera d’abord l’Estonie à Bruxelles (13/11) puis se déplacera à Cardiff pour y défier le pays de Galles (16/11).

Assurée de finir à l’une des deux premières places du groupe E, la Belgique sera directement qualifiée en cas de victoire contre la modeste Estonie, 105e nation mondiale au classement de la FIFA. Lors du match aller à Tallinn, la Belgique avait très rapidement encaissé mais s’était imposée 2-5.

En attaque, Lukaku et Batshuayi, sont très incertains. Le premier est touché à la cheville, le second est victime d’une blessure musculaire. Une autre inquiétude entoure Toby Alderweireld, sorti après seulement six minutes de jeu mercredi contre Al-Sadd dans le match au sommet du championnat du Qatar.

Ces points d’interrogations s’ajoutent aux forfaits de Jérémy Doku et de Zinho Vanheusden et au cas Thomas Vermaelen, pour qui venir en Europe est compliqué en raison des mesures sanitaires en vigueur au Japon. De son côté, Eden Hazard n’a joué que 44 minutes avec le Real Madrid au mois d’octobre et Kevin De Bruyne n’a pas encore totalement retrouvé le zénith qui était le sien la saison dernière.

Le Catalan devrait toutefois enregistrer les retours de Christian Benteke, qui pourrait recevoir sa chance en pointe, Thorgan Hazard, Thomas Meunier et Dennis Praet. Dries Mertens, qui a retrouvé la compétition après son opération à l’épaule, devrait lui retrouver l’équipe nationale pour la première fois depuis l’Euro.

La Belgique trône en tête du groupe E avec 16 points (6m.), largement devant la République tchèque (11 pts/7m.) et le pays de Galles (11 pts/6m.), seule équipe qui peut encore rejoindre les Belges.