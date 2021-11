Condamnations et provocations: la descente aux enfers de Jean-Luc Lahaye

Soupçonné de viol, agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et de corruption de mineurs, le chanteur Jean-Luc Lahaye traîne déjà de nombreuses casseroles.

Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue hier mercredi. À 68 ans, l’interprète de "Papa chanteur" doit faire face à des accusations de viol, agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et corruption de mineurs. Une casserole de plus pour celui qui enchaîne les déboires depuis plus de 15 ans.

Retour sur la longue descente aux enfers de Jean-Luc Lahaye.

1 Une première condamnation en 2007

Ancienne gloire des années 80, Jean-Luc Lahaye refait parler de lui au début des années 2000. D’abord en remportant l’émission "Retour gagnant" (TF1) en 2004. Ensuite, en étant condamné à une amende de 10.000 euros pour des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans.

Depuis lors, les déboires judiciaires de la star s’enchaînent.

2 Une seconde condamnation en 2015

Encore très actif dans le milieu de la nuit, il est de nouveau condamné en 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption d’une mineure de 15 ans.

À l’époque, l’artiste échappe à une peine encore plus lourde puisqu’il était également suivi de deux chefs d’accusation: détention d’images pédopornographiques de mineure de 15 ans et proposition sexuelle à une mineure de 15 ans.

3 Provocations en série

En 2017, une scène du film "Stars 80, la suite" crée la polémique. En cause, une plaisanterie de mauvais goût du chanteur qui affirmait que ses copines "vont venir" mais qu’"à cette heure-ci, elles sont au lycée…" Raison? "Elles passent le bac!"

Visiblement très à l’aise avec l’étiquette qui lui colle désormais à la peau, Jean-Luc Lahaye avait choqué une fois encore en 2020 lorsqu’il avait présenté sur un plateau de télévision sa compagne Paola, une femme beaucoup plus jeune que lui, en affirmant qu’il l’avait "choisi à l’échographie".