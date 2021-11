La demande d’emploi en Wallonie plus faible qu’avant la crise sanitaire

Il n’y a jamais eu aussi peu de demandeurs d’emploi en Flandre

La Flandre comptait fin octobre 185.833 demandeurs d’emploi, soit le nombre le plus bas jamais enregistré, indique jeudi la ministre flamande de l’Emploi Hilde Crevits. Les postes vacants sont de plus en plus difficiles à pourvoir.

Par rapport à octobre 2020, la Flandre compte 32.000 personnes en recherche d’un emploi en moins. Sur base mensuelle, la baisse est de 7.000 demandeurs d’emploi. Le taux de demandeurs d’emploi atteint 5,8%, le plus bas jamais enregistré dans la Région.

Pour la ministre Crevits, ces données représentent un bon signal mais les postes vacants deviennent plus difficiles à pourvoir. "Nous faisons tout notre possible pour former les personnes, leur donner la possibilité de relever de nouveaux défis, et nous surveillerons de plus près celles qui reçoivent une offre via le VDAB (l’office flamand de l’emploi, NDLR) afin de lutter contre l’inadéquation du marché du travail", commente-t-elle.