Michaël Paridans est la victime de l’accident de Somme-Leuze

Un accident à Noiseux a coûté la vie à un Marchois, Michaël Paridans.

Un accident a eu lieu ce mercredi à Noiseux à 18h. Une collision frontale a coûté la vie à Michaël Paridans, un quadragénaire qui résidait à Hargimont.

L’accident a eu lieu face au manège, non loin de la sortie de Baillonville. En cause, une voiture et une camionnette. Bilan: un tué sur place et un blessé grave habitant Haversin (Ciney). Ce dernier a été transporté en clinique. On sait qu’il travaille pour l’entreprise Ronveaux, à Ciney.