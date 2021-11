Toby Alderweireld sort blessé après 6 minutes

Grosse tuile pour Roberto Martinez...

Alors que Roberto Martinez annoncera sa sélection pour les matches contre l'Estonie et le pays de Galles ce vendredi midi, les Diables pourraient être privés de leur défenseur-clé Toby Alderweireld. L'Anversois est sorti sur blessure après seulement six minutes de jeu durant le choc entre Al-Duhail (son club au Qatar) et Al-Sadd.

Battu sur le duel aérien qui a amené l'ouverture du score des hommes de Xavi, le Diable est rentré aux vestiaires. On ne sait pas encore de quoi il souffre mais il y a de quoi s'inquiéter quand on sait que la défense est le secteur de jeu le moins fourni de l'équipe nationale.