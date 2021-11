EN DIRECT | Égalité et pénalty manqué entre Leipzig et le PSG, Bruges égalise in extremis, Liverpool fait le break

C’est le début des matchs retour pour le Club de Bruges en Ligue des Champions. Les Brugeois doivent gagner des points à Manchester pour rester dans la course. Parallèlement se jouent 5 autres matchs de C1 à suivre en live.

Dortmund - Ajax

Le Borussia avait pris une claque au match aller à l’Amsterdam ArenA. En prenant 4 goals sans en planter un seul, les Allemands se sont vus relégués à la deuxième place derrière nos voisins de l’Ajax. Pour tenter d’accrocher la 1re place et pour garder son avance sur le Sporting (3ème du groupe avec 3 points de moins) Dortmund devra gagner des points dans leur stade.

Les compositions

🚨 BVB STARTING XI VS. AJAX 🚨 pic.twitter.com/cJyIMjI4fY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 3, 2021

Le match

Les Allemands ont frôlé l’entrée en jeu parfaite. Dominateurs dans les 5 premières minutes Mats Hummels trouvé sur coup franc manque d’ouvrir le score de la tête.

Liverpool - Atletico

Liverpool premier du groupe reçoit l’Atletico, temporairement relégué en 3ème position suite au match nul entre Milan et Porto. Les Madrilènes doivent surprendre Anfield pour espérer rester dans la course aux 8èmes de finale.

Les compositions

⭐ #UCL TEAM NEWS ⭐



Your Reds line-up to face @Atleti tonight! 🔴 — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2021

El once de nuestro Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/f9I6ov90sE — Atlético de Madrid (@Atleti) November 3, 2021

Le match

Liverpool, après un début de match timide concentré sur les flancs à cause des nombreuses offensives des latéraux des Reds, c’est Diogo Jota qui débloquera la partie grâce à un centre de Trent Alexander-Arnold. Mané doublera la mise à la 21e minute de jeu d’une frappe en un temps dans le petit filet.

Manchester City - Club Brugge

Le seul représentant Belge en Ligue des Champions est loin d’être ridicule dans le "groupe de la mort" de cette année. Avec une victoire contre Leipzig, un nul contre le grand PSG et une défaite cuisante contre City 5-1, les Brugeois sont 3ème avec 4 points. Pour espérer rester dans la course, ils se doivent de surpasser Manchester City et un Kevin De Bruyne en méforme.

Les compositions

Your City XI to battle Brugge! 🔵



XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Mahrez, Foden, Grealish



SUBS | Steffen, Carson, Dias, Ake, Sterling, Jesus, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, Palmer#ManCity pic.twitter.com/s6chMiIbVd — Manchester City (@ManCity) November 3, 2021

Le match

Extrêmement dominés dans les 10 premières minutes, c’est au terme de 3 actions consécutives que Manchester City prends l’avantage sur les Brugeois, par le pied de Phil Foden. Il n’aura fallu que deux minutes aux Belges pour réagir, De Ketelaere bien trouvé dans le rectangle centre en retrait. La balle, déviée, atterit sur la tête de Stones qui marque contre son camp.

Leipzig - PSG

Le premier du groupe A se déplace chez le dernier pourtant, c’est loin d’être gagné pour le Paris-Saint-Germain. Battus seulement 3-2 à cause d’un doublé de Leo Messi, les Lipsiens espèrent sauver l’honneur en ramenant leurs premiers points cette année.

Les compositions

Le match

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir les Parisiens en difficulté, l’ancien de la maison Christopher Nkunku, trouvé par Andre Silva trouve les filets de la tête à la 8e. Seulement quelques minutes plus tard, Danilo Pereira offre un pénalty au RBL, manqué par Andre Silva.

5 buts en 4 match de C1 pour Nkunku, l’ex-Parisien. AFP

Les Allemands s’en morderont les doigts puisqu’à la 21e minute de jeu l’ex-Barcelonais Wijnaldum esseulé par Mbappé égalise dans le goal vide.

Sheriff Tiraspol - Inter

Les Moldaves de Tiraspol reçoivent les champions en titre d’Italie dans un match qui semble très déséquilibré. Ayant créé la surprise contre le Real Madrid, le FC Sheriff espère réiterer l’exploit ce soir.

Les compositions

Sheriff Tiraspol : S. Pascenco, D. Celeadnic, K. Julien, S. Radeljic, S. Cojocari, A. Belousov, B. Silva, M. Cojocaru

Sporting - Besiktas

Le Sporting Portugal et Besiktas, surpassés par les deux plus gros clubs du groupe C (Dortmund et l’Ajax) se rencontrent dans un duel qui comptera probablement pour la 3ème place qualificative en Europa League.

Les compositions

Suivez les rencontres en live ici