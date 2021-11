Yoni Buyens, dernier buteur lors d'un succès rouche à Bruges : "Durant ma carrière, j’ai caché ma douleur"

Yoni Buyens, dernier buteur d’un Standard vainqueur à Bruges, revient sur son passage rouche, et une carrière, par moments douloureuse.

Dans le village de Bolderberg, à un jet de pierre du circuit automobile de Heusden-Zolder, le calme règne. Chez Yoni Buyens, il fait aussi très calme. La petite Rose, 5 ans, vient de partir à l’entraînement de tennis quand son papa de footballeur passe à table pour se raconter. L’ancien médian revient sur sa carrière, et ses souvenirs du Standard, où il a joué 132 matchs, entre 2011 et 2014.

Toujours actif en D1 provinciale, à Zepperen-Brustem, Buyens, 33 ans, ne lâche pas le foot, qu’il aurait pu arrêter plus tôt en raison d’un problème au genou droit qu’il a longtemps tu. Buyens prépare aussi son futur, et pense à une carrière d’entraîneur adjoint, spécialisé dans les phases arrêtées.

Yoni, vous avez été le dernier buteur, vainqueur, avec le Standard au Club Bruges (0-2). C’était le 1er avril 2013…

Je me rappelle du but, oui. Un coup-franc de Polo (Mpoku) pour Opare, qui est décalé sur le côté droit et m’envoie un centre que je reprends de la tête. J’avais dit à Polo de jouer le coup-franc comme ça.

Vous aviez souffert lors de ce match…

Mircea Rednic, l’entraîneur de l’époque, n’était pas un entraîneur qui demandait 70 % de possession de balle dans ce genre de match. Il demandait plutôt de jouer avec le cœur. Ce n’était pas le meilleur foot, mais c’était un bon résultat.

Cette saison marque aussi la montée en puissance de Michy Batshuayi. Quel souvenir gardez-vous de l’attaquant?

On m’a demandé 1 000 fois qui était le meilleur joueur avec qui j’avais joué. J’ai dû répondre plus de 900 fois Michy Batshuayi. Il avait tout : la technique, la frappe, la vitesse. Mais il aimait trop le foot comme un jeu, il jouait uniquement sur ses qualités. Au Standard, ça va, mais plus haut, c’est plus compliqué. Il aurait pu faire une meilleure carrière, sur base de son potentiel. Mais si vous enlevez sa liberté à Michy, son sens de l’amusement dans le jeu, ne va-t-il pas s’éteindre? Il a progressé, ceci dit, dans son travail tactique, de repositionnement. Il en fait plus pour l’équipe.

Le départ de Rednic, au terme de cette saison-là, a fait beaucoup parler, et provoquer la colère des supporters. Roland Duchâtelet lui avait reproché quelques écarts…

Je ne connais pas les histoires avec Rednic (NDLR : l’entraîneur roumain a été soupçonné de faire jouer certains joueurs par intérêt personnel), mais je me rappelle que cela a été une surprise pour nous, les joueurs, de le voir partir. Si on ne se basait que sur les résultats, il n’y avait pas de raison de se séparer de Mircea. Sur le moment, ce n’était pas le meilleur choix, mais on a fait une bonne saison avec Luzon, après. D’un autre côté, quand les résultats ont été moins bons avec Luzon, les supporters n’ont pas attendu pour demander sa démission (NDLR : l’entraîneur israélien a quitté le club le 20 octobre 2014).

La saison avec Rednic a-t-elle permis de poser les bases de la saison suivante?

On avait arraché l’Europe après un test-match contre Gand (0-1; 7-0), et c’était important pour le groupe. Cette fin de saison avait donné confiance, et il n’a pas manqué grand-chose pour être champion en 2014.

Ce titre raté reste-t-il votre plus grande déception?

Oui, clairement. Si on avait été champion et qu’on avait joué la Ligue des champions, j’aurais tout fait pour rester.

Vous êtes parti à Charlton, parce que Luzon ne voulait plus de vous…

Oui, il m’a dit que je pouvais me trouver un autre club, et j’ai été prêté à Charlton (NDLR : qui appartenait alors à Roland Duchâtelet). J’ai vécu une belle saison, globalement, surtout avec Bob Peeters. Après, quand Luzon est arrivé à Charlton, cela a été différent… Dès le premier jour, il nous a convoqués, Fred Bulot et moi, pour nous dire que ce qui s’était passé au Standard était de l’histoire ancienne, qu’on partait sur de nouvelles bases. C’était vrai au début, mais j’ai été assez vite renvoyé sur le banc. Ma chance, finalement, est que mon concurrent a été blessé. Mais quand un joueur perd la confiance en son entraîneur, c’est compliqué. On m’avait parlé d’un contrat de trois ans à Charlton, où j’étais en prêt. C’était avant son arrivée. Une fois qu’il a été là, on ne m’en a plus parlé…

Vous n’étiez pas bien avec Luzon?

Il y a deux aspects, à vrai dire. Tactiquement, j’ai appris énormément avec lui, surtout sur le plan défensif. Il faisait très attention au placement, à la coordination. À l’entraînement, dans un 8 contre 8, les quatre du milieu, par exemple Mujangi Bia, Vainqueur, Mpoku et moi, on devait rester sur la même ligne. Il y avait donc deux attaquants, deux défenseurs, et nous, au milieu, on devait bouger ensemble, pour garder la structure. C’était vraiment intéressant. D’un autre côté, sur le plan humain, il était, disons, un peu bizarre. Il se couchait pour regarder une séance de frappes au but, il jetait des chaussures dans le vestiaire. Il donnait une grande confiance à certains mais ignorait presque les autres. Je crois que j’ai parlé deux fois avec lui. Une fois dans son bureau, et une fois dans le métro, à Londres, parce qu’on devait aller à un événement, pour Charlton. C’est le jour où j’ai le plus parlé avec lui (sourire).

Quand vous vous retournez sur votre carrière, y a-t-il un moment que vous auriez voulu changer?

Quand je suis parti à Genk, où on me proposait un contrat de trois ans avec une option. Muslin était prêt à me garder au Standard, mais je ne voyais rien venir. J’aurais peut-être dû attendre. En fait, à la réflexion, je suis déjà très content d’avoir joué pendant dix ans au haut niveau. Je n’en ai jamais parlé, mais quand j’ai signé mon contrat à Malines, en venant du Lierse, j’avais un problème au genou droit. À l’âge de 18 ans, on m’avait retiré un morceau de ménisque, et une partie du cartilage était abîmé. Le docteur Declercq, que j’avais consulté, m’avait dit que je devrais me faire opérer dans les cinq ans. J’ai toujours eu cette idée en tête, et j’ai caché que j’avais mal. À Malines, le contrat était signé et ils ont vu le souci au genou après. Les clubs où je suis passé étaient au courant de mes problèmes, et cela ne m’empêchait pas de jouer. Mais quand je suis revenu de Charlton, je sentais que ça allait devenir compliqué. Puis, à 31 ans, je n’avais plus de cartilage, et je devais accepter que je ne pouvais pas continuer à ce niveau. Les gens ont pensé que j’arrêtais alors que j’étais encore jeune. Mais ils ne savaient pas dans quel état était mon genou. Pendant toute ma carrière, j’ai caché que j’avais mal, j’ai pris des anti-inflammatoires un jour sur deux, pendant dix ans. Tous les six mois, le médecin me faisait une infiltration, et on m’injectait du gel pour rendre un peu de souplesse au genou. Il arrivait que certains lendemains de match, je ne savais pas tendre la jambe. Voyant tout ça, je me dis que je suis allé jusqu’où je pouvais. Mais j’ai toujours le virus du foot en moi, et c’est pour cette raison que je continue à jouer au niveau amateur.

Préparez-vous la suite?

J’ai passé mes diplômes UEFA A et UEFA B, et je me verrais bien être entraîneur adjoint. J’aime préparer les phases arrêtées. On met peu l’accent sur ces situations, en Belgique. On voit que Louvain et Gand les travaillent. Les courses, le placement, la manière de défendre, il y a un créneau à prendre.