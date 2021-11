Bagarre à Hannut: un point d’interrogation au-dessus des 2 prochains matchs de la JS Merdorp

Suite aux violences du week-end, le bourgmestre de Hannut a rencontré le président de la JS Merdorp pour réfléchir à des mesures préventives.

Patrick Rihon est toujours sous le choc des regrettables événements du week-end, sur la Grand-Place de Hannut. Alors qu’il pourrait se retrancher derrière le fait que la violente bagarre impliquant plusieurs footballeurs de l’équipe première de son club s’est déroulée en dehors de ses installations sportives dans la nuit de dimanche à lundi, le président de la JS Merdorp ne se "débine" pas. "Ce sont quand même mes joueurs, soupire l’homme. Je suis président d’un club sportif de l’entité hannutoise. Et il est normal que je sois quelque part concerné. Je suis connu à Hannut et je pense être apprécié. Je ne peux que regretter ce déchaînement de violence. Je suis confus de ce qui s’est passé."

Entraînements suspendus jusqu’à nouvel ordre

Patrick Rihon a eu l’occasion de le dire de vive voix au bourgmestre Manu Douette lors d’une entrevue sur le sujet, ce mercredi matin, en compagnie de l’entraîneur de l’équipe première. "On a discuté. On doit se revoir prochainement quand il en aura parlé avec le collège. Pour le reste l’enquête suit son cours et le parquet est sur le dossier", se limite à commenter le président qui a fait suspendre les entraînements dans son club jusqu’à nouvel ordre. Concernant la volonté affichée par le bourgmestre hannutois de sonder la fédération belge de football, le président de la JS Merdorp émet des réserves sur les résultats à en attendre. "Souvenez-vous du joueur professionnel qui avait abouti avec sa voiture dans le shop d’une station d’essence, on ne lui a jamais interdit de jouer au football pour ce fait d’ordre privé…"

N’empêche, Manu Douette maintient son intention d’interpeller le sommet du foot belge. "Même si personne n’a à ce jour répondu à mes tentatives d’appel à l’Union belge, déplore le mayeur qui a par contre impliqué le président du comité provincial dans le travail de réflexion en cours parallèlement à l’instruction judiciaire (voir par ailleurs). J’ai bien senti que le président et l’entraîneur étaient dépités par ce qui s’est passé. Et comme je l’ai dit aussi au président du comité provincial, on se doit de réagir car même si le club n’a rien à voir avec la bagarre sur la Grand-Place, tout cela nuit in fine à son image et à celle de notre ville. J’ai demandé au président de la JS Merdorp de réfléchir à ce qui pourrait être mis en place de façon à prévenir tout autre fait de violence. On est prêt à prendre des dispositions avec lui. On ne va quand même pas mettre des renforts de police pour un match de 4e Provinciale en prévision d’éventuels débordements. On se reverra vendredi et on prendra des décisions ensemble après ma réunion en collège communal. Ces actions préventives s’imposent pour prévoir un risque éventuel, redorer le blason du club et lui assurer aussi une continuité sportive car je ne veux pas sanctionner l’équipe réserve et les vétérans de la JS Merdorp."

Des décisions sont, donc, attendues vendredi. Et elles pourraient remettre sérieusement en cause la tenue de la rencontre que l’équipe première de la JS Merdorp est appelée à jouer au RFC Jehay ce week-end.

Le bourgmestre d’Amay concerté

"Clairement, il y a un point d’interrogation au minimum au-dessus du match de ce week-end à Jehay et du suivant à domicile face à Thisnes le 11 novembre, confirme le bourgmestre de Hannut. J’ai d’ailleurs eu Jean-Michel Javaux, le bourgmestre d’Amay, en ligne ce mercredi après-midi pour évoquer ensemble la rencontre de week-end à Jehay. Et les deux zones de police sont également en lien sur la question. Tout est sur la table. Les deux prochaines rencontres de la JS Merdorp me paraissent compromises le temps d’y voir plus clair, avec un point d’interrogation. Nous nous devons de mettre en place toutes les mesures de précaution le temps que l’enquête sur les faits soit bouclée."

Une vingtaine de personnes à auditionner pour y voir plus clair

Sur le volet judiciaire, l’instruction suit son cours. "Et je ne sais pas agir à ce niveau. On est dans le secret de l’instruction et je n’ai pas accès au dossier, rappelle Manu Douette, le bourgmestre hannutois. Deux personnes ont été interpellées après les faits dans la nuit de samedi à dimanche. Les autres personnes impliquées, qu’elles soient auteurs ou plaignantes, devront être auditionnées pour y voir plus clair. On parle d’une vingtaine de personnes. C’est un travail conséquent. J’espère juste que les sanctions seront à la hauteur de la violence qu’on peut voir sur les images vidéo. Et j’aimerais aussi comprendre ce qui a pu, au départ, amener à un tel déchaînement."

Manu Douette et ses échevins ont une réunion de collège vendredi. Il y viendra avec une série d’actions et de propositions légales à envisager dans la suite des deux mois de test de la présence de vigiles sur la Grand-Place les nuits du vendredi (4 vigiles) et samedi (2) pour y améliorer la vie nocturne. "L’idée est d’avoir un vigile par café de nuit. Ils tournent par grappe sur la Grand-Place pour intervenir ensemble là où se présente un problème. Cela fonctionnait bien jusqu’à l’événement particulier de ce week-end, estime le mayeur. On doit peut-être réfléchir à envisager un profil de vigiles avec la capacité d’une intervention plus musclée. Le règlement est prêt pour imposer à nos quatre cafés de nuit la prise en charge d’un vigile à leurs frais. Cela représente un budget mensuel de 1 500€ par café."