Courtrai et le Standard ont trouvé un accord à propos de l’entraîneur Luka Elsner

Un peu moins d’un mois après le départ inattendu de l’entraîneur Luka Elsner du KV Courtrai au Standard, les deux clubs de Jupiler Pro League ont trouvé un accord à ce propos et en ont fait part sur leur site respectif.

L’entraîneur franco-slovène a quitté le stade des Eperons d’Or le 6 octobre et signé un contrat au Standard le lendemain. Une décision qui avait provoqué beaucoup de frustration au KVK qui a engagé le 12 octobre Karim Belhocine afin de reprendre l’équipe.

"Lors dela rencontre de samedi dernier, les directions des deux clubs ont discuté de leur désaccord à propos de la venue de Luka Elsner et de ses deux adjoints Serge Costa et Léo Djaoui en bord de Meuse. Le débat se voulait constructif et dans une volonté d’apaisement. Dès lors, le Standard de Liège et le KV Courtrai se félicitent d’avoir dégagé un accord qui mettra fin aux procédures en cours et permettra un retour à une certaine sérénité", peut-on lire sur le site des deux clubs.

Le Standard et Courtrai ont fait match nul 1-1 à Sclessin samedi dernier en match comptant pour la 13e journée de championnat. Luka Elsner a aligné trois partages en Jupiler Pro League et une victoire en Coupe depuis qu’il a succédé à Mbaye Leye, remercié le 4 octobre. Courtrai est 9e (19 points) et le Standard 12e (16 points) au classement de la Jupiler Pro League.