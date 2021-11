Saint-Hubert: «Les animaux ont aussi leur place» (vidéo)

Comme le veut la tradition, la Ville de Saint-Hubert fête son saint patron le mercredi 3 novembre, saint Hubert, patron des chasseurs, des bouchers et de la nature.

Comme rarement on peut le voir, il y avait beaucoup de chiens cette année dans la basilique de Saint-Hubert, à l’occasion de la fête du saint patron. Il est vrai que la pluie qui s’abattait sur la ville, attirait plus les fidèles et leur animal de compagnie, dans l’enceinte de la basilique, qu’à l’extérieur.

Rehaussée des sonneurs du Royal Forêt Saint-Hubert et les sonneurs du Luxembourg, la grand-messe était présidée par le chanoine Joël Rochette. Après la messe, devant le perron de la basilique, distribution des pains bénis et bénédiction des animaux.

Toute la journée, artisans et producteurs étaient rassemblés place de l’Abbaye et dans les rues adjacentes à la basilique.

