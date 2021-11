Farid répond à votre question météo: fera-t-il sec ce jeudi en Belgique?

La question du jour est celle de Gaëtan, de Sambreville (Hainaut): "Salut Farid, peux-tu me donner la météo pour ce jeudi sur Sambreville? Je dois laver des voitures à l’extérieur et j’aimerais être au sec." Farid lui répond et donne ses prévisions pour le reste du pays.

Alors ce jeudi, notre pays sera placé en flux de nord avec pas mal d’humidité qui descendra de la mer. Cela engendrera de l’instabilité sur le littoral jusqu’au Hainaut occidental.

Fin de matinée et surtout l’après-midi, les averses se multiplieront aussi sur la région de Sambreville qui risque de subir de bonnes rincées. Le vent sera faible le matin et mon conseil sera donc d’effectuer ce travail en début de journée mais avec 5 à 6°C au mercure et donc un bon manteau.

Et ailleurs sur le pays?

Un léger déplacement de l’anticyclone va plonger le pays dans des courants de nord. Le hic, c’est que cet air maritime polaire gorgé d’air froid en altitude va passer sur une mer à 13-14°C!

En matinée, on retrouvera déjà de bonnes ondées sur le littoral et le Westhoek et parfois un coup de tonnerre et de la grêle. Ailleurs, un temps plus sec et les dernières pluies qui s’évacueront vers le Luxembourg. Entre les deux, des éclaircies pourront se montrer (Hainaut, Brabants, Capitale et Namur).

Fin de matinée et l’après-midi, cette instabilité va s’étendre à tout le nord du sillon Sambre et Meuse et surtout Hainaut jusque Bruxelles et Brabants. De magnifiques cumulus et surtout de fameuses rincées parfois ponctuées d’un coup de tonnerre et de la grêle.

Ces averses s’essouffleront en progressant vers le sud où il fera plus sec jusque fin d’après-midi. Les températures maximales seront fraîches avec 5-6°C sur les sommets et 10°C au mieux en plaine (ça peut tomber bas sous les ondées). Vent d’ouest assez fort dans l’intérieur et plein nord à la mer. Le soir, toujours beaucoup d’instabilité sur les Flandres jusqu’au Hainaut!