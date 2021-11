Bientôt un nouveau congé pour gérer les imprévus?

"La mesure existe déjà de manière informelle"

La proposition d’un congé de conciliation émanant de la Ligue des familles ne soulève pas vraiment l’enthousiasme sur le banc patronal. La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) estime en effet "qu’il existe déjà suffisamment de congés pour permettre aux parents de faire face aux événements inattendus". L’organisation cite ainsi le congé pour motifs impérieux, à raison de 10 jours par an, et les congés annuels.

"Nous plaidons par ailleurs depuis longtemps pour une révision générale des systèmes belges de congés en vue de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi d’assurer une meilleure conciliation entre le travail et la vie privée, une organisation du travail efficace, la transparence et la simplicité, sans oublier la neutralité budgétaire."

Du côté de l’Union des classes moyennes (UCM), on se dit également favorable à une refonte globale du système de congés. "L’idée n’est pas de travailler en silo", insiste Matthieu Dewèvre, conseiller au service d’études de l’UCM. "Nous ne répondons pas nécessairement “ non ” à cette proposition, mais elle doit s’inscrire dans une réforme générale du système qui tiendrait compte, par exemple, de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. L’idée d’ajouter de la flexibilité et de pouvoir prendre une partie de ses congés en heures pourrait alors être envisagée."

Matthieu Dewèvre estime néanmoins que de telles pratiques existent déjà entre travailleurs et employeurs, singulièrement dans les petites entreprises. "Ce congé de conciliation n’est pas forcément utile, dans le sens où il existe déjà de manière informelle, sous forme d’arrangement. L’employeur sait que si il ne laisse pas partir son salarié, les deux heures de travail restantes risquent d’être peu productives et inintéressantes. Souvent, le travailleur part donc un peu plus tôt, et les choses se font comme cela, d’un commun accord."