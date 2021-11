Le débrief du jour: Perquisitions chez des militaires | 37 magasins Aldi en grève | Jean-Luc Lahaye soupçonné de viol sur mineurs

Des militaires soupçonnés d’être liés à l’extrême droite ont fait l’objet de perquisitions; Les travailleurs de 37 magasins Aldi ont débrayé; Jean-Luc Lahaye dans l’œil de la justice: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi 3 novembre 2021.

1. Le décès d’Antonin n’est pas lié aux activités de baptême

Le parquet de Namur a communiqué les résultats de l’autopsie d’Antonin Deneffe (19 ans) décédé lors d’une fête de baptême estudiantin à Sart-Custinne ce week-end. "Le décès n’est pas lié à des gestes qui auraient été posés lors des épreuves du baptême."

+ LIRE | Beauraing : " Le décès d’Antonin à Gedinne n’est pas lié aux épreuves de baptême "

2. Vague de perquisitions chez des militaires liés à l’extrême droite

La vague de perquisitions menée ce mercredi et visant plusieurs militaires soupçonnés d’être liés à l’extrême droite a permis de saisir des GSM et du matériel informatique.

+ LIRE | Perquisitions chez des militaires : voici ce que recherchaient les enquêteurs

3. 37 magasins Aldi en grève

Les travailleurs et travailleuses de 37 magasins Aldi situés en Wallonie ont débrayé mercredi à l’appel de la Centrale nationale des employés (CNE).

+ LIRE | 37 magasins Aldi à nouveau en grève en Wallonie

4. Le prix des carburants augmente encore

Après une légère baisse samedi, le prix de ces carburants atteint à nouveau des records.

+ LIRE | Les prix de l’essence et du diesel à nouveau en hausse

5. Jean-Luc Lahaye soupçonné de viol sur mineurs

Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue mercredi des chefs notamment de viol et d’agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et de corruption de mineurs

+ LIRE | Le chanteur Jean-Luc Lahaye, soupçonné de viols sur mineur, en garde à vue