Nommé ministre en Guinée, Diallo relève le gant

Le premier échevin socialiste de la commune d’Ixelles a annoncé sa démission: il devient ministre de la Jeunesse et des Sports en Guinée.

Le belgo-guinéen Bea Diallo, par ailleurs ex-champion de boxe, a indiqué aux instances du PS bruxellois que son choix d’accepter ce poste dans le gouvernement de transition en Guinée impliquait nécessairement la remise de son mandat exécutif au sein du collège de la commune d’Ixelles. Le parti a donc pris acte et immédiatement informé le parti Ecolo partenaire de majorité à Ixelles.

Un défi de taille

L’ancien champion du monde de boxe Bea Diallo a accepté de participer au gouvernement de mission, d’union nationale et de transition guinéen mis en place par le président par intérim, le colonel Mamady Doumbouya.

"J’ai beaucoup appris durant mes mandats de député et d’échevin et je ne remercierais jamais assez mes collègues bruxellois, mes collaborateurs et surtout les électeurs. Je ne tire pas un trait sur mon engagement politique en Belgique. Mais les circonstances en Guinée sont telles et les défis là-bas tellement énormes que je me dois de répondre favorablement à cet appel", a expliqué Bea Diallo par voie de communiqué.

Le PS bruxellois "souhaite à Bea Diallo ses meilleurs vœux de réussite au service des Guinéennes et des Guinéens, dans le cadre d’un processus démocratique à la hauteur des enjeux", assure pour sa part le socialiste belge Ahmed Laaouej. Bea Diallo "a depuis longtemps rendu public son attachement à la destinée de son pays d’origine qui traverse une passe difficile sur le terrain du développement et de la transition démocratique", ajoute-t-il.

Putsch en septembre

La Guinée a été marquée par un putsch meurtrier en septembre dernier. Le chef de l’État Alpha Condé a été renversé par le colonel Mamady Doumbouya, désormais nouveau président de transition. Celui-ci a nommé début octobre Mohamed Béavogui, un vétéran du développement, premier ministre de transition. Il sera donc appuyé par le belgo-guinéen Diallo qui obtient le portefeuille de la Jeunesse et des Sports.