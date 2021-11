Les avions mythiques de la Sabena, 20 ans après la faillite (photos et vidéo)

Vingt ans après sa faillite, la Sabena reste un mythe dans le monde de l’aviation. On refait une partie de l’histoire de la compagnie aérienne belge à travers quelques avions mythiques.

Le DC-6B après la Seconde Guerre mondiale

En juillet 1947, le DC-6B de la Sabena est présenté BELGA Pendant la Seconde Guerre mondiale, les transports aériens qui ne sont pas liés à l’effort de guerre sont à l’arrêt.

Jenny Bruylant, la première hôtesse de l’air de la Sabena en 1946. BELGAIMAGE Au sortir de la guerre, la flotte de la Sabena est constituée de Douglas DC-3s. Mais c’est avec le DC-6 que la compagnie va relancer ses traversées de l’Atlantique et, surtout, sa liaison avec le Congo belge.

Le Douglas DC-6 est un quadrimoteur, utilisé à des fins militaires mais adapté au transport de passagers dans sa version B.

Il sera remplacé ensuite par le DC-7C pour les longs courriers.

Le Boeing 707 pour traverser l’Atlantique

BELGAIMAGE

Dans les années 1960, la Sabena utilise le Boeing 707-320 pour ses vols transatlantiques jusqu’à New York.

Pour les moyens courriers à travers l’Europe, c’est la Caravelle qui est utilisée avec les Convair 440s.

Une Caravelle qui a volé de 1934 à 1975. BELGAIMAGE

Le Boeing 727

En 1967, le Boeing 727, et son réacteur dorsal, complète la flotte de Sabena. Un avion qui peut accueillir 102 passagers, avec 12 places en première classe.

Le Boeing 747 pour voir plus grand

BELGA

Le Boeing 747-200s est lancé en 1971 et, comme beaucoup d’autres compagnies, la Sabena en achète pour ses vols transatlantiques. Plus prestigieux que les 707 mais aussi plus chers. La compagnie belge n’en achètera que deux et continuera de voler avec sa flotte de 707.

Le passage chez Airbus

BELGA Dès 1984, la Sabena acquiert des Airbus A310 pour ses routes aériennes très fréquentées.

Après l’épisode Air France, des Airbus A340 assurent les vols long-courriers. Ensuite, il y aura également des Airbus A321, A320 et A319, qui seront les derniers achetés par la compagnie avant la faillite en 2001.