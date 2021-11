Le Giro partira de Budapest en mai 2022

This is the Grande Partenza of the 2022 Giro d'Italia!

Questa è la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

¡Esta es la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022!

Voici la Grande Partenza du Giro d'Italia 2022 !#Giro #girohungary2022 pic.twitter.com/92OYf8rUcn