Comparaison des services de streaming, harcèlement scolaire, galère pour apprendre à nager: 10 articles pour les familles

En cette semaine de vacances, on vous propose une comparaison des services de streaming vidéo en Belgique, nos coups de cœur lecture et cinéma et on évoque le harcèlement scolaire: comment en parler avec les enfants. Voici 10 articles sélectionnés pour les familles.

A. Wer.

BILLET Les nutons, la carotte et le papa (pas fier)

Il y a 3 semaines, l’aînée est revenue de sa réunion lutins avec un sourire jusqu’aux oreilles: elle est devenue sizenière, pour sa dernière année. Une véritable fierté. Qu’il est déjà loin le temps où j’allais la conduire à ses premières réunions nutons et où j’ai poussé le bouchon un peu loin. Enfin, disons que j’y ai été avec mes (très) gros sabots. Je vous raconte.

Les mouvements de jeunesse, j’y ai usé mes fonds de culotte et j’en garde un paquet d’amis. Difficile de ne pas trop se projeter dans les enfants mais je propose donc à la miss de l’inscrire aux nutons. Elle accroche moyennement. C’est là que je tente le coup de la carotte: “si tu fais encore 5 réunions, t’as droit à un cadeau.” Rien que d’écrire cette histoire, je rougis de honte. Cette carotte aura cependant fait son effet (je vous passe le moment de solitude lorsqu’elle l’a raconté à ses chefs). Pour la deuxième, on a un peu changé notre stratégie: elle a pu faire l’impasse sur la fin de son année nutons et elle aborde les lutins, motivée comme jamais.

On dira qu’apprendre de ses erreurs, c’est bien aussi ;-)

DANS L’ACTU

ÉCOLE Près de 3.000 cas de Covid dans les écoles 8 semaines après la rentrée

Le nombre de contaminations au coronavirus dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles grimpe en flèche entre la 7e et 8e semaine de cours depuis la rentrée. On reste encore loin des pics de l’année scolaire précédente.

ENFANT Le harcèlement scolaire , qu’est-ce que c’est?

Le 4 novembre, c’est lajournée mondiale contre le harcèlement scolaire. Ce phénomène touche un élève sur trois en Belgique francophone. Mais de quoi parle-t-on?

TV Le Meilleur Pâtissier: Alexandre passe à côté du tablier bleu, les internautes s’insurgent

Cette semaine, lors du quatrième épisode du Meilleur Pâtissier diffusé sur RTL, Alexandre est à nouveau passé à côté du tablier bleu. Le candidat belge a pourtant fait une très bonne semaine, ce qui étonne les internautes.

EN PRATIQUE

CONSO 11 services de streaming comparés: Netflix est nettement le plus cher

Tour d’horizon des prix et des catalogues des onze principaux services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) disponibles en Belgique.

ENFANT Apprendre à nager: est-ce plus compliqué à Namur?

Pour une meilleure répartition des créneaux horaires des piscines, le collège communal namurois opte, depuis quelques mois, pour une réorganisation complète. Analyse.

CINÉMA Une pluie de films pour les familles à voir en salle

Une semaine de congé! Tu as envie d’en profiter pour aller au cinéma? Voici le topo de tous les chouettes films conseillés par la rédaction du JDE.

VIDÉO Oréo, un microcochon comme animal de compagnie

Certains ont un chien, un chat ou un canari comme animal de compagnie. D’autres veulent faire dans l’exotisme en s’attachant à un serpent, une mygale ou un autre NAC (nouveaux animaux de compagnie).Kim Rommess et Kevin Leleu, un jeune couple ont choisi d’adopter… un cochon. Ou plus exactement un microcochon.

NOS COUPS DE COEUR

VIDÉO | Le voyage d’Olivia et Jill: sur le Vésuve

Partir sur les routes du monde en famille pour des années, ça fait rêver, non? C’est ce que vivent Olivia, 10 ans, et Jill, 8 ans. Tous les mois, elles nous racontent leurs aventures et découvertes. Cette fois, elles nous partagent leur visite du Vésuve et de deux villes ensevelies il y a bien longtemps par les cendres de ce volcan: Pompéi et Herculanum.

LECTURE Nos 5 livres pour enfants préférés

Nous vous donnons rendez-vous toutes les deux semaines pour vous proposer quelques nouveautés de qualité dans les rayons littérature jeunesse des rédactions de L’Avenir, Deuzio et le JDE.

ENFANT «La mort, certains copains ne veulent pas en parler parce qu’ils ont peur que des gens se moquent»

Le congé d’automne qui démarre le 1er novembre est aussi le moment où certains vont aller fleurir les cimetières. Parfois, on ne sait pas bien quelle réaction avoir face à l’annonce d’une mort.