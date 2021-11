Il y a 20 ans, la Sabena était déclarée en faillite: les grandes dates de la compagnie aérienne belge (vidéo)

Le 7 novembre 2001, la Sabena était déclarée en faillite. Une des plus vieilles compagnies aériennes du monde disparaissait. Retour sur l’histoire sabenienne en quelques dates.

1923: la Sabena est créée

Après les études du SNETA (Syndicat National pour l’Étude des Transports Aeriens), c’est la Sabena (Societé Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne) qui est officiellement créée en 1923.

Le premier vol régulier est une liaison entre Bruxelles et Lympne, au Royaume-Uni. Il n’y avait que du courrier et du fret à bord.

Cette photo, datant de 1948, montre les préparations du 25e anniversaire du vol Bruxelles-Ostende-Lympne. BELGA

Il faut attendre 1925 pour qu’un avion de la Sabena se pose pour la première fois en Afrique, de Bruxelles à Léopoldville (aujourd’hui Kinshasa, en République démocratique du Congo) au terme d’un vol de… 75h réalisé en… 51 jours! Une première mondiale.

1947: première traversée de l’Atlantique

Un avion de la Sabena rejoint New York en 1947. C’est la première fois qu’un Boeing 707 fait la traversée de l’Atlantique dans le sens est-ouest.

Dix ans après, la société compte 10000 employés mais commence déjà à être en déficit chronique. À de rares exceptions, les chiffres financiers ont toujours été négatifs.

15 février 1961: le crash du vol Sabena 548

Le Boeing 707 reliant New York à Bruxelles s’écrase près de Berg (Brabant flamand) alors qu’il était en pleine phase d’atterrissage. Les 74 personnes à bord sont tuées, ainsi qu’une personne sur le terrain. C’est l’accident aérien le plus meurtrier de l’histoire de la belgique.

Les nombreux débris du Vol 548. BELGA

Parmi les victimes, on a retrouvé l’ensemble de la délégation américaine de patinage artistique, qui se rendait à Prague pour les Mondiaux 1961.

Les raisons exactes n’ont jamais été déterminées, mais ce serait sans doute une défaillance mécanique.

8 mai 1972: un avion détourné

Le Vol Sabena 571, qui devait relier Lod (qui deviendra l’aéroport Ben Gourion) en Israël via Vienne est détourné par quatre membres de la Black September Organization, un groupe terroriste palestinien. BELGAIMAGE

Sur le sol israélien, les assaillants demandaient la libération de prisonniers palestiniens en échange des otages. Finalement, un commando israélien a mis fin à l’attaque. Deux preneurs d’otages et un passager sont décédés.

Années 1980: déjà la tutelle de l’État

Le déficit de la Sabena s’accentue – plus de 10 milliards de francs belges (environ 250 millions€) au début des années 80 – et l’État belge doit intervenir régulièrement pour rattraper le coup. La crise pétrolière dans les années 1970 n’arrange rien.

En 1990, British Airways et KLM acquièrent chacun 20% du capital de la société. Mais elles se retirent un an plus tard sous la pression politique.

En 1992, Air France prend 37,5% des parts, mais cela prend fin en 1994.

Swissair prendra le contrôle de la Sabena en 1995. BELGA

Finalement, c’est Swissair qui prendra un an plus tard 49,5% des parts. Celles-ci devaient grimper à terme à 85%. 34 nouveaux Airbus sont commandés et une stratégie d’expansion est lancée par les Suisses. Mais c’est la dégringolade.

7 novembre 2001: la faillite

La dette est colossale (100 milliards de francs belges, soit 250 millions d’euros) et les résultats désastreux. Plus de 3500 travailleurs manifestent devant les bureaux de la Sabena quatre jours après l’annonce de la faillite. BELGAIMAGE

On parle de restructuration mais ce sera finalement la faillite, avec comme facteur aggravant les attentats du 11 septembre 2001. Elle sera prononcée le 7 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Bruxelles.

Et après?

La Sabena est cédée pour un euro symbolique à une nouvelle compagnie aérienne: Delta Air Transport (DAT), fondée par un consortium d’une quarantaine d’investisseurs dirigé par Étienne Davignon et Maurice Lippens.

Le 15 février 2002, DAT devient SN Brussels Airlines (qui deviendra ensuite simplement Brussels Airlines). La compagnie aérienne est aujourd’hui détenue par l’Allemand Lufthansa.