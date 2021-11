Budget en boni et 2,3 millions€ d’investissements supplémentaires à Soignies

La crise sanitaire n’a pas trop pesé dans le budget 2021.

Malgré deux années où les finances publiques ont été mises à mal par suite de la crise du coronavirus, certaines communes parviennent tirer leur épingle du jeu et à sauver leur budget de la déroute. C’est le cas à Soignies, où le conseil communal a dernièrement approuvé une modification budgétaire de son exercice 2021, qui se solde par un boni global de 4 885 195€.

"Le Conseil communal peut une fois de plus se féliciter de cette gestion rigoureuse qui permet à la Ville de continuer à constituer des réserves pour l’avenir, un avenir qui n’a jamais été autant incertain au vu du contexte sanitaire qui nous occupe depuis plus d’un an et demi et des inondations liées aux intempéries rencontrées tout au long de cet été 2021", se réjouit la majorité communale sonégienne.

Parmi ces réserves, la Ville va créer une nouvelle provision de 100 000€ qui lui permettra de faire face aux travaux d’assainissement suite aux inondations qui ont touché l’entité cet été. Concernant le budget ordinaire, Soignies a pu économiser 57 000€ en dépenses de personnel, en tenant compte de l’application de l’index au 1er octobre dernier ainsi que des mouvements du personnel tels que les mises à la retraite, les interruptions de carrière…

Les dépenses de fonctionnement sont cependant en augmentation, de 174 333€. Cela est dû aux frais engendrés par l’effondrement karstique sous la chaussée à Neufvilles, mais aussi aux frais de location de matériel pour le centre de testing, à ceux liés au lancement de l’e-guichet… Les dépenses de transfert ont aussi fortement augmenté, avec des primes en faveur des clubs sportifs et d’associations locales à signaler. L’AIS, la Croix-Rouge locale et le Taxi social du Quinquet ont aussi reçu un petit coup de pouce. Côté recettes, elles augmentent de 17 000€, grâce à un meilleur rendement de l’impôt sur les personnes physiques.

En matière d’investissements, 2,3 millions€ supplémentaires ont été inscrits au budget extraordinaire. Cette somme servira notamment à: renouveler les menuiseries extérieures et poser des portails à l’Arsenal des pompiers, maintenir le système de caméra de surveillance, placer de nouvelles chaudières à l’école de Naast, programmer les travaux à l’église Saint-Nicolas, proposer une candidature au Fonds Feder pour requalifier le site Durobor… Les projets ne manquent pas!