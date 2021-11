Les autotests ne seront plus autorisés pour rendre visite à un proche hospitalisé au CHU Ambroise Paré

Pour respecter les mesures gouvernementales, le CHU doit exiger un covid safe ticket, ce qui ne peut être fait avec un simple autotest.

Les jours se suivent et apportent leur lot de changement en matière de mesures sanitaires afin de limiter les risques de transmission du coronavirus. Alors que les chiffres de contamination repartent à la hausse, la prudence reste plus que jamais de mise. Du côté des hôpitaux, cette prudence se traduit par quelques modifications que devront respecter celles et ceux qui souhaiteraient rendre visite à un proche hospitalisé.

À compter de ce jeudi 4 novembre en effet, les visiteurs n’auront plus la possibilité de réaliser un autotest sur l’esplanade du CHU Ambroise Paré, comme cela a été proposé dans le cadre des visites rendues aux patients hospitalisés. " Les autotests ne permettent pas de générer le covid safe ticket (CST) obligatoire pour les visites depuis le 1er novembre", explique-t-on du côté du centre hospitalier.

Il faudra dès lors être muni d’un CST pour espérer franchir les portes de l’hôpital et rendre visite à un patient, comme dans tous les autres hôpitaux du pays. On rappellera qu’un CST valide peut prendre plusieurs formes: un certificat de vaccination attestant d’une vaccination complète, un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures ou d’un test antigénique effectué dans les 24 heures, un certificat de rétablissement covid datant de 180 jours au maximum.

Le CHU Ambroise Paré avait été le premier à imposer le CST aux visiteurs, bien avant que la mesure n’entre officiellement en vigueur sur décision du gouvernement. Ce choix s’était justifié par sa volonté d’élargir les possibilités de visites des patients hospitalisés, isolés du fait de la crise. La fin des autotests suscite une fois encore des réactions contrastées, certains citoyens jugeant la mesure incohérente – le CST n’attestant pas que le visiteur n’est pas porteur de la covid –, d’autres l’estimant nécessaire.

On insistera en revanche sur le fait que seuls les visiteurs sont concernés par la mesure: le CST n’est pas demandé dans le cadre des consultations.