COP26: la promesse des 100 milliards de dollars d’aides repoussée à 2023

Selon les derniers chiffres, cet objectif n’a pas été atteint puisqu’il manque encore 20 milliards de dollars par an. Photo News

La promesse des 100 milliards de dollars d’aides climatiques annuelles envers les pays en voie de développement ne pourra être tenue au plus tard qu’en 2023, comme l’a confirmé le président de la COP26 Alok Sharma auprès du journal britannique The Guardian.

Le retard de cette promesse constitue l’un des dossiers brûlants de ce sommet sur le climat. En effet, lors de la COP de Copenhague en 2009, plusieurs pays des plus riches du monde s’étaient engagés à verser d’ici 2020 une aide annuelle de 100 milliards de dollars aux pays les plus pauvres. Selon les derniers chiffres, cet objectif n’a pas été atteint puisqu’il manque encore 20 milliards de dollars par an.

Débutée dimanche dernier, la conférence sur le climat est entrée dans une nouvelle phase alors que de nombreux dirigeants mondiaux ont déjà quitté l’Écosse. Les médias britanniques rapportent que le président américain Joe Biden ainsi que le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont déjà repris l’avion. Le sommet durera jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Toutefois, de nombreux militants pour le climat sont toujours bel et bien présents à Glasgow. Selon la chaine d’informations britannique Sky News, la police a dû confisquer aux activistes un monstre du Loch Ness gonflable. Des activistes se tenaient à côté du monstre avec plusieurs pancartes de protestation, sur lesquelles on pouvait lire les slogans "A bas le monstre de la dette" et "Maintenant la justice climatique".