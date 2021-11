Colruyt et Okay rappellent du jambon pour présence de listéria

Colruyt et OKay rappellent certains lots de jambon dégraissé (200 g et 500 g) et de jambon à l’os (200 g) Boni Selection, ainsi que de jambon à l’os Meesterlyck (300 g) Everyday, car, lors d’un contrôle interne, la présence de Listeria monocytogenes a été constatée dans ces produits, indique mercredi Colruyt Group.

Il s’agit plus précisément du jambon dégraissé sans gluten (500 g) Boni Selection. Cette bactérie est peut-être également présente dans certains lots de produits jambon dégraissé sans gluten (200 g) et jambon à l’os sans gluten (200 g) Boni Selection, ainsi que de jambon à l’os Meesterlyck (300 g) Everyday. Ils ont été mis en vente entre le 21 octobre et le 2 novembre.

Les clients qui ont acheté ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés. Entre-temps, tous les magasins ont retiré les produits concernés des rayons.