Tomorrowland Winter 2022: les premiers tickets en vente ce jeudi

Après deux ans d’absence, Tomorrowland fera son retour du 19 au 26 mars 2022 à l’Alpe d’Huez, en France

Les touts premiers tickets seront mis en vente ce jeudi, avec une quantité limitée de Pass Festival à la Journée disponible à partir de 11h00. Ceux-ci donneront un accès au Festival et un forfait pistes et remontées mécaniques pour les 23, 24 et 25 mars.

Tomorrowland Winter accueillera certains des plus grands noms de la scène électronique mondiale - Adriatique, Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig, Ofenbach, Paul Kalkbrenner, Quintino et Yves V - sur des scènes installées à plus de 2.000 mètres d’altitude offrant des vues sur les pistes de l’Alpe d’Huez et des montagnes du Massif l’Oisans.

Les festivaliers découvriront des performances tout au long de la journée sur les différentes scènes installées en montagne, qui seront également accessibles aux non-skieurs et aux piétons. Une fois la nuit tombée, les festivaliers pourront profiter de plusieurs scènes installées au cœur de la station de ski de l’Alpe d’Huez et pourront notamment découvrir la toute nouvelle Mainstage couverte et chauffée pour leur plus grand confort.